مدبولى يتابع مشروعات تطوير القاهرة

يعقد الدكتور مصطفىً مدبولىً رئيس مجلس الوزراء اجتماعا هاما لمتابعة مشروعات تطوير القاهرة،، بحضور وزيرى التنمية المحلية والاسكان، ومحافظ القاهرة ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ويستعرض الاجتماع عمليات اعاده تاهيل العديد من المنشات التاريخيه فىً وسط القاهره علاوه على عمليات اعاده تاهيل العديد من المناطق خاصه مثلث ماسبيرو وبولاق ابوالعلا وكذلك مناطق عديده فىً القاهره القديمه, وذلك بعد الانتهاء تقريبا من اعاده تاهيل وتخطيط ميدان التحرير والمبانى المواجهة.