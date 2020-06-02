انهيار 11شرفة منزل خلال شهرين ومصرع واصابة 25 مواطن

كتب احمد سلامة

اثارت حادثة انهيار شرفة عقار الطابق 15 فى منطقة العصافرة بحرى مساء أمس مخاوف المواطنين فى الاسكندرية بعد أن أصبحت ظاهرة تحدث باستمرار حيث بلغ عددها 11شرفة خلال الشهرين الماضيين طبقا لاحصائيات مديرية الاسكان مما ادى الى سقوط 25 مواطنا قتلى وجرحى .

ويقول الخبير الاستشارى ونائب دائرة الدخيلة م حسن خير الله أن الادارات الهنسية فى الاحياء تقوم بتحرير للحالات التى يتم الابلاغ عنها فقط دون متابعة تنفيذ قرارات الترميم وهو مايتسبب فى الانهيار المفاجئ وحدوث اصابات .ويضيف خير الله ان الاسكندرية بها قرابة 27ألف عقار مخالف منها 15ألف عقار أيل للسقوط وهو ماينذر بحدوث كوارث متتالية والامر يحتاج الى مراجعة اجراءات التعامل مع مثل تلك الحالات بشكل فورى وعاجل من قبل اجهزة المحافظة .ويضيف خير الله أن الخطورة ايضا تكمن فى قيام السكان بالتوقيع غلى اقرارات بالاستمرار فى الاقامة فى العقار الآيل للسقوط على مسؤوليتهم وهو مسموح به للاسف لعد وجود سكن بديل .كان

الدكتور ياسر الجندي، رئيس حي المنتزه ثان في الإسكندرية قد اعلن صباح اليوم عن تشكيل لجنة من كلية الهندسة ستقوم بمعاينة عقار العصافرة، وذلك بعد انهيار شرفة الطابق الـ 15فى شارع وهران فى منطقة العصافرة شرق الاسكندرية ما أسفر عن مصرع شخص وطفلة وإصابة 5 آخرين