مجلـس إدارة المستشفـيـات الجامعـيـة بالمنوفية يقرر.. تشغيل مستشفى العزل وتوفير الأدوية والمسحات

كتب عادل شحتينو عقد اليوم مجلس إدارة مستشفيات جامعة المنوفية جلسة طارئة برئاسة الدكتور محمود قورة عميد الكلية و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية لمناقشة الإستعدادات الخاصة للبدء في إستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد من السادة أعضاء هيئة التدريس و العاملين بالجامعة بحضور الدكتور محمد الصاوى المديرالتنفيذى للمستشفيات الجامعية و السادة مديري المستشفيات و رؤساء الأقسام أعضاء المجلس وتم عقده بمدرج الدور السادس بالكلية مع مراعاة مسافة التباعد الإجتماعى الآمن بين جميع الحضور.

و بدأ عميد الكلية بإحاطة أعضاء المجلس بكل الخطوات و الإجراءات التى تم إتخاذها منذ بدء الأزمة في الثانى عشر من مارس الماضى و حتى الآن و مدى الجهود المبذولة من الجميع لتوفير جميع مستلزمات الوقاية اللازمة للفرق الطبية و تشكيل فرق من المنسقين عن كل قسم لمكافحة العدوى، كما تم إرسال مجموعتين من الفرق الطبية للعمل بمستشفي العزل بالباجور.

ثم إستعرض المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية الخطوات التى تم إتخاذها بداية من تشكيل لجنة برئاسة معالي رئيس الجامعة لدراسة تجهيز مستشفي عزل للسادة أعضاء هيئة التدريس و العاملين بالجامعة و الملاحظات على جميع المستشفيات الخاضعة لجامعة المنوفية (مستشفيات جامعة المنوفية – مستشفي معهد الكبد القومى – مستشفى الطلبة – مستشفي منشأة سلطان الجامعى) و صدور قرار معالي رئيس الجامعة بتخصيص مبنى مستشفي معهد الكبد الجديد كمستشفي عزل، كما أستعرض أعداد المصابين من الفرق الطبية و الإجراءات التى تم إتخاذها و عزل البعض منهم داخل المستشفيات الجامعية.