محافظة المنيا: تشكيل لجان للمرور على المستشفيات المخصصة لاستقبال حالات الاشتباه في كورونا
كتب اسامه سيد عبد العال
عقد اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، اجتماعا طارئا ًمع لجنة إدارة أزمة كورونا بالمحافظة، لتنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول التعامل مع مستجدات فيروس كورونا، والحد من انتشاره.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، ومحمد عبد الفتاح، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، وممثلي الأجهزة الأمنية والرقابية بالمحافظة والدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف مدحت مدير فرع هيئة الإسعاف، ومديرى المستشفيات الجامعية، ومديرى 14 مستشفى تم تخصيصهم لاستقبال حالات المرضى المشتبه في اصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
استعرض المحافظ، خلال الاجتماع آخر التطورات للاوضاع الصحيه في محافظة المنيا، وسير المنظومة الصحية، والوضع الحالي داخل المستشفيات بالمحافظه، والوقوف على مستجدات الوضع فيما يتعلق بخطة المحافظة في مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والادوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية وكذا التأكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة.
وقدم المحافظ الشكر والتقدير للأطقم الطبية على تحملهم المسئولية، وجهدهم في تقديم الخدمة الطبية للمرضي بالمحافظة، في ظل تلك الظروف الاستثنائية الراهنة، مؤكدا انه علي الجميع تحمل مسؤولياته تجاه الوطن ، فالحس الوطني يدعونا جميعا للالتفاف حول الوطن ومواجهه الازمه.
وأعلن المحافظ خلال الاجتماع عن تشكيل لجان للمتابعة والمرور بصفة يومية على جميع المستشفيات، بالتنسيق مع الأجهزة الامنيه والرقابيه وإعداد تقارير يومية للوقوف على الحالة العامة للمستشفيات ومتابعة أوجه القصور والسلبيات للتعامل الفورى معها وحلها فى أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن هناك تنسيق بين وزارة الصحة والسكان، والمحافظة بشكل مستمر لتوفير كافة المستلزمات الطبية والعلاجية لمرضى فيروس كورونا.
كما شدد المحافظ، على اللجنة بضرورة التأكد من توافر المستلزمات الطبية الخاصة بالفيروس المستجد وتوافر المستلزمات الطبية لمرضى العزل المنزلي والمخالطين بهم ، ومتابعة الأرصدة المتوفرة من المستلزمات الطبية، ومراجعة عملية صرف المستلزمات الطبيه والأدوية من المخازن، وكذا التأكد من أسلوب استقبال المواطنين وتقديم الخدمة الصحية، بالإضافة إلى متابعة نظام حضور الأطقم الطبية ومتابعة الاستجابة للبلاغات الطارئة، مشيراً إلي ضرورة التعامل بحزم وبقوة صارمة مع أي متقاعس أو مسئول بالمنظومة الصحية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.
وأكد المحافظ، استعداد المحافظة لمواجهة فيروس “كورونا” واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهته والحد من انتشاره بأعلى المعايير الوقائية لضمان تحقيق أعلى مستويات ومعايير السلامة الصحية الوقائية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للأطقم الطبية باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة الفيروس.
وقال المحافظ، إنه سيتم تفعيل خدمه الخط الساخن لتلقى أى شكاوى او استفسارات خاصة بفيروس كورونا المستجد، على مدار الساعة والتنسيق مع كافة الجهات الصحية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
كما شدد المحافظ على المتابعة المستمره على مدار اليوم وتنفيذ كافة الاجراءات ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال الاسبوعين المقبلين للحد من انتشار فيروس كورونا، موجها بتكثيف الحملات المرورية للتأكد من ارتداء الكمامات الطبية والالتزام بقرارات مجلس الوزراء، ومعاقبة المخالفين، كما شدد على عدم دخول أي مواطن للمنشآت الحكومية بدون ارتداء الكمامات للحد من انتشار الفيروس بين المواطنين.
و جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد أمس اجتماع مجلس المحافظين، بتقنية الفيديو كونفرانس، حيث ناقش الاجتماع آخر مستحدات التعامل مع فيروس كورونا المستجد.