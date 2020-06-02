لجنة فنية متخصصة لفحص معدات الحملة الميكانيكية بسرس الليان وإجراءات قانونية للمقصرين

كتب عادل شحتينو

طلبت هناء عقيلة رئيس مدينة سرس الليان تشكيل لجنة فنية متخصصة

مكونة من العميدبراهيم مرعي مدير الإدارة الفنية بديوان عام محافظة المنوفية

هاني الصافوري مسئول بالإدارة الفنية بالمحافظة

هيثم فوزي صلاح مدير إدارة العمليات بالمحافظة

ومتولي منصور مسئول الوقود بالإدارة الفنية بالمحافظة وادارة التفتيش والمتابعة بالوحدة وادارة المخازن بالوحدة وذلك لفحص وحصر معدات الحملة الميكانيكية التابعة للوحدة وتقييم كل معدة من الناحية الفنية وإعداد تقرير مفصل وعرضة على الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصريين

وقد شددت رئيس المدينة على أنة لا تهاون مع المقصريين او اي مسئول يستخدام سلطاته لتحقيق مكاسب شخصية.

وأكدت على إستمرار التفتيش والمتابعة للحفاظ على المال العام وإحكام الرقابة الإدارية