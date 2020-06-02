“المرصد السوري” : حالة من العصيان تسود مرتزقة أردوغان في ليبيا

أكد “المرصد السوري لحقوق الإنسان” – الذي يتخذ من (لندن) مقرا له – أن حالة من العصيان تسري بين صفوف المرتزفية السوريين الذين أرسلهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقتال في ليبيا، مع مليشيا حكومة الوفاق التي يقودها فايز السراج. وأوضح المرصد – في تقرير مطول ، بثته قناة “سكاي نيوز ” الإخبارية – أن العصيان ظهر بين المرتزقة السوريين من خلال رفض عمليات التجنيد، بسبب الخسائر الفادحة التي تكبدتها هذه الميليشيا في محاور القتال في مواجهة الجيش الوطني الليبي بقياد المشير خليفة حفتر.