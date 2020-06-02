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“المرصد السوري” : حالة من العصيان تسود مرتزقة أردوغان في ليبيا

كتب جريدة الأهالي
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أكد “المرصد السوري لحقوق الإنسان” – الذي يتخذ من (لندن) مقرا له – أن حالة من العصيان تسري بين صفوف المرتزفية السوريين الذين أرسلهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقتال في ليبيا، مع مليشيا حكومة الوفاق التي يقودها فايز السراج. وأوضح المرصد – في تقرير مطول ، بثته قناة “سكاي نيوز ” الإخبارية – أن العصيان ظهر بين المرتزقة السوريين من خلال رفض عمليات التجنيد، بسبب الخسائر الفادحة التي تكبدتها هذه الميليشيا في محاور القتال في مواجهة الجيش الوطني الليبي بقياد المشير خليفة حفتر.

جريدة الأهالي
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