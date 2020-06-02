تأييد الحكم على قتلة محمود البنا بالسجن 15 عامًا

قضت محكمة استئناف شبين الكوم في المنوفية، برئاسة المستشار محمد دوير بتأيد الحكم على المتهمين بقتل محمود البنا والمعروف إعلاميًا بضحية الشهامة، بالسجن على المتهم الأول محمد أشرف راجح 15 عامًا، وإسلام عواد 15عامًا، ومصطفى محمد 15 عامًا، وإسلام البخ 5 سنوات.

وكانت محكمة الجنايات المنعقدة في شبين الكوم، قد أصدرت حكمها في ديسمبر الماضي بسجن المتهم محمد أشرف راجحف ومتهمين آخرين 15 سنة، و5 سنوات لمتهم رابع، في واقعة اتهامهم بقتل الطالب محمود البنا.