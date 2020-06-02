مجموعة طلعت مصطفى: مستعدون جيدا للأزمة ولدينا 5 سيناريوهات للتعامل معها

اعلنت مجموعة طلعت مصطفى اتخاذ مجموعة من الاجراءات الاحترازية والتدابير لمواجهة أزمة كورونا وتخفيف حدتها ..وأكدت على استعدادها الجيد لمواجهة أي تقلبات قد تواجه أنشطتها حيث انها مستعدة بخمسة سيناريوهات لمواجهة الأزمة.

واعلنت المجموعه ان الارباح ارتفعت في الربع الأول من العام الجاري لـ375.3 مليون جنيه مقابل 361.2 مليون جنيه عن نفس الفترة من 2019 وبنسبة نمو 4% وفق القوائم المالية للشركة. جاء ذلك بعدما صعدت إيرادات الشركة من الوحدات العقارية المباعة 9.6% في نهاية الربع الأول لتصل إلى 1.3 مليار جنيه في نهاية مارس الماضي مقارنة بـ1.2 مليار جنيه في مارس 2019. المبيعات العقارية تدعم الإيرادات لأربع سنوات قادمة قالت الشركة إن رصيد مبيعات الوحدات التي لم يتم تسليمها لعملائها بلغ 49.3 مليار جنيه في نهاية مارس الماضي وهو ما سيدر عليها إيرادات ب40.8 مليار جنيه خلال السنوات الأربع القادمة كما ان هذه المبيعات تم تغطيتها بشيكات آجلة على عملاء الشركة تغطي %90 من المبيعات.

وتوقعت مجموعة طلعت مصطفى أن تستمر في تسليم الوحدات لعملائها خلال الأربع سنوات المقبلة بدون أي تأخيرات ما يعزز ربحية المجموعة خلال هذه الفترة. كما استمرت معدلات التحصيل النقدي ضمن معدلاتها الطبيعية خلال شهر مارس الماضي – الذي شهد إجراءات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا – مقارنة بنفس الشهر من السنوات الأربع الماضية، حيث بلغ صافي التحصيلات النقدية 15 مليار جنيه بعد سداد كافة المستحقات على الشركة والمتعلقة بإنشاء وتسليم الوحدات.

وحول محموعه الفنادق في القاهره وبعض المدن الاخرىً فقد وحققت الشركة نمو في إيرادات فنادقها خلال أول شهرين من العام الجاري لتصل إيراداتها إلى 15 مليون دولار أو نحو 243 مليون جنيه مقارنة بـ13 مليون دولار أو 237 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، لكن مع انتشار فيروس كورونا واتخاذ الحكومة إجراءات لمواجهته تراجعت الإيرادات بعض الشيء خلال شهر مارس، لتتماسك في نهاية الربع بشكل كبير مدعومة بنموها في أول شهرين وتبلغ 18 مليون دولار مقارنة بـ21 مليون دولار بنهاية مارس 2019. المجموعة لم تتخل عن العاملين بها رغم ضغوط انتشار فيروس كورونا استمرت مجموعة هشام طلعت مصطفى في القيام بواجباتها ومسؤوليتها الاجتماعية واحتفظت بالعاملين بها خاصة العاملين بقطاع الفنادق أكثر القطاعات المتأثرة بأزمة كورونا، كما لم تدفع الجائحة المجموعة لخفض أيا من أجور العاملين