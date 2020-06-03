وزير قطاع الأعمال ومحافظ القاهرة يناقشان تطوير المنطقة الخديوية

استقبل اللواء ” خالد عبد العال” محافظ القاهرة, وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق بمقر ديوان عام محافظة القاهرة, وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين الجانبين من بينها تطوير المباني التابعة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – وذلك ضمن مشروع تطوير منطقة القاهرة الخديوية، بالإضافة لتطوير فندقي الكونتيننتال وشبرد بوسط القاهرة التابعين للشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة للوزارة، ودراسة عمل محطات شحن كهربائي للسيارات التي تعمل بالكهرباء بالمواقف والجراجات العامة.