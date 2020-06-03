سجالٌ داخل جلسة مسائلة الغنوشى بالبرلمان التونسى

بدأت صباح اليوم جلسة البرلمان التونسي من أجل النظر في إعلان رفض التدخل الخارجي في ليبيا، ومناقشة السياسة الدبلوماسية البرلمانية, فيما يتعلق بالوضع في ليبيا ومساءلة رئيس البرلمان ” راشد الغنوشي” على ضوء مواقفه السابقة التي أخلت بتلك السياسة, حيث تخلل الجلسة خلافات وسجالات بين عدد من النواب.

وتتزامن محاكمة ” الغنوشى” البرلمانية، مع مطالبات تونسية بالتحقيق فى ثروته، حيث وقّع آلاف التونسيين على عريضة إلكترونية تطالب بالتحقيق فى مصادر ثروة رئيس البرلمان, الذى تحوّل فجأة من رجل عادى إلى أحد أبرز أغنياء تونس.

يّذكر فى هذا السياق أن نواباً بالبرلمان التونسى عن حزب الدستورى الحر الذى تتزعمه البرلمانية الوطنية “عبير موسى”, طالبو بعقد جلسة عامة لمساءلة ” الغنوشى” عن تحركاته الخارجية الخفية فى خرق للأعراف الدبلوماسية والبرلمانية، واتصالات بالتنظيم الدولى للإخوان، وفقا لبيان لحزب الدستورى الحر.

وأصدر حزب الدستورى الحر بيانا قال فيه “على إثر التحركات الغامضة والمخالفة للقوانين وللأعراف الدبلوماسية والبرلمانية التى يقوم بها رئيـس مجـلس نواب الشعب خلال الأيام الفارطة وآخرها اتصاله ب” خالد المشرى” المعروف بانتمائه للتنظيم الدولى للإخوان المسلمين بليبيا, والذى يشغل حالياً خطة رئيس المجلس الأعلى للدولة وهى هيئة استشارية لا صفة برلمانية لديها، وتبعا لإخفاء هذه التحركات عن النواب وعدم نشرها بالصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب, فضلاً عن نشر معلومات مغلوطة فى الصفحة حول التحركات الخارجية لرئيس المجلس.

وشهد أيضاً البرلمان التونسي يناير الماضى، فوضى عارمة بسبب احتجاج عدد من النواب على زيارة الغنوشي لتركيا، ولقائه بالرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” دون استشارة مكتب مجلس نواب الشعب والإعلام بشكل رسمي، إضافة إلى تمكين رئيس ديوانه من امتيازات وزير, وتم رفع جلسة البرلمان حينها، بعد وقوع مشادات وتلاسن بين النواب.

وكتب رئيس شورى حركة النهضة السابق ” فتحي العيادي” على صفحته الرسمية الشهر الماضى على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ، تدوينة ” إما القبول بالإخوان أو الاحتراب الأهلى”, تلك التدوينة التى تعكس شعور الجماعة الإرهابية في تونس بمأزقها التاريخي, فقد حملت في طياتها رسائل مبطنة لخصوم “النهضة”, إثر الدعوات المتتالية لسحب الثقة من رئيس مجلس النواب التونسي ” راشد الغنوشي” الذي يتزعم الحركة الإخوانية في البلاد.