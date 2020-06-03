خلال الفتره القادمه افتتاح متاحف شرم الشيخ والعاصمة الادارية والمركبات الملكية وقصر البارون

استعرض الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الاعلي للآثار خطة الافتتاحات الاثرية خلال الفترة الزمنية القادمة وذلك خلال اجتماع مجلس ادارة المجلس الاعلي للآثار أمس برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الاثار.

و أكد د. وزيري علي إلتزام المجلس بالانتهاء من مشروعات ترميم وتطوير هذه المناطق والمتاحف وجاهزيتها للافتتاح وفقا للجدول الزمني المحدد لها مسبقا.

وتضم هذه الافتتاحات متاحف كل من العاصمة الادارية الجديدة وشرم الشيخ وكفر الشيخ والمركبات الملكية ببولاق والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ومطار القاهرة وقصر البارون بحي مصر الجديدة.

وخلال الاجتماع وجه وزير السياحة والاثار بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للافتتاحات والاستعدادا لمرحلة اعادة فتح المتاحف والمواقع الاثرية للزائرين وفقا لضوابط السلامة الصحية المعتمدة، لإقامة عنصر جذب فريد ومتميز للمقاصد السياحة الثقافية في مصر.