محافظة الاسكندرية تسترد 1400 متر من املاك الدولة شرق المدينة

كتب احمد سلامة

اعلنت محافظة الاسكندرية فى بيان لها اليوم أ ن الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية قد شنت حملة مكبرة لاسترداد مساحةم 1400 متر من أملاك الدولة بمدخل رابعة الناصرية والتي كانت مُستغلة كمحطة وقود منذ عام 1971م بسعر رمزي جاء ذلك تنفيذا لقرار محافظ الإسكندرية خلال المجلس التنفيذي، بعدم تجديد عقد الإيجار بين المحافظة ومستغلي الأرض بعد انتهاء مدة العقد، في ضوء استرداد أملاك الدولة وعدم السماح لاستغلاها بدون وجه حق، أو عدم سداد مستحقات الدولة نظير استغلال أملاكها بنطاق المحافظة. وجاءت الحملة بقيادة المهندسة سحر شعبان رئيس حي شرق وحضور حكمدار شرق الإسكندرية وقوات شرطة ومباحث قسم سيدي جابر، ووحدة مباحث التموين بحي شرق وإدارة تموين شرق وجهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية.