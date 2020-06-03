سحب 415 رخصة قيادة بالمنوفية لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامات الطبية

كتب عادل شحتينو

صرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن سحب 85 رخصة قيادة لسائقي السيارات وذلك خلال اليوم الرابع على التوالى بكافة الطرق بنطاق المحافظة بإجمالى 415 مخالفة منذ بدء تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامات الطبية ومخالفتهم القرارات التى اتخذتها الدولة لمواجهة إنتشار الفيروس ، مؤكداً على إستمرار تكثيف الحملات المرورية بمختلف الطرق للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتطبيق القانون على المخالفين حفاظاً على صحتهم وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا. هذا وقد وجه مدير إدارة مرور المنوفية بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن إرتداء الكمامات الطبية ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.