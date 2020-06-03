 “البورصة” تخاطب النيل لحليج الأقطان للإفصاح عن خططها للتوافق مع قواعد القيد

في ضوء حرص إدارة البورصة المصرية على تحقيق أقصى حماية ممكنة لكافة المتعاملين وخاصة صغار المساهمين، خاطبت إدارة البورصة مسئولي شركة النيل لحليج الأقطان بسرعة الإفصاح عن خططها المستقبلية وخططها للتوافق مع قواعد قيد وشطب واستمرار قيد الأوراق المالية بالبورصة وكذلك سرعة إعادة التداول على أسهم الشركة، الموقوفة منذ مايقرب من ٩ سنوات منذ ديسمبر ٢٠١١. وجاء خطاب البورصة للشركة في ضوء افصاح الشركة للبورصة عن قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، والذي يقضي بتسوية النزاع بين الشركة والشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام. حيث طالبت إدارة البورصة مسئولي النيل لحليج الأقطان بسرعة الإفصاح أيضا عن مضمون حكم محكمة القضاء الإداري وكذا الإجراءات التي سوف تتخذها الشركة في هذا الشأن.