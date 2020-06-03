إصابة السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية بفيروس كورونا

كتب عادل شحتينو

كشف مصدر بديوان عام محافظة المنوفية منذ قليل عن اصابةاللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد بفيروس كورونا كشف المصدر ان السكرتير العام المساعد كان يعانى من جلطة قبل شهر رمضان حصل على أثرها على إجازة مرضية ويتلقي العلاج حاليا بالمستشفى العسكري بالإسكندرية وتم إجراء تحليل له أثناء علاجه ليكتشف إصابته بفيروس كورونا وفور تأكد الإصابة حضر فريق من الطب الوقائى لتطهير مكتبه كما اكد ان السكرتير العام المساعد لم يختلط باى من موظفي الديوان حيث انه في إجازة منذ أكثر من شهر .