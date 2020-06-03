اصابة نائب مدير أمن كفرالشيخ ونائب برلمانى سابق عن دائرتى دسوق والعجوزين بفيروس كورونا

كتب/ منتصر النجار

بعد أجراءة الفحص الطبي تأكد اللواء أيمن لوقيا نائب مدير أمن كفر الشيخ من اصابته بفيروس كورونا و قد تم تجهيز سيارة اسعاف لنقله الى احدى مستشفيات القاهرة

كما اصيب النائب البرلماني السابق دورة ٢٠٠٥ احمد عبدالقادر ابن مركز دسوق وزوجته بفيروس كورونا وقال النائب إنه توجه وزوجته لإجراء التحاليل الطبية بمستشفى حميات دسوق للاطمئنان على نفسهما فأثبتت التحاليل الطبية إيجابية إصابتهما بالفيروس وجاري تجهيز سيارتين إسعاف لنقله وزوجته إلى مستشفى العزل الصحى بمدينة بلطيم