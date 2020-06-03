توزيع حقائب الادوية على المخالطين لمصابى فيروس كرونا بكفرالشيخ

كتب منتصر النجار

تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ توزيع حقائب المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية التي تم تحديدها من قبل اللجنة العلمية المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان علي الحالات المخالطة لمصابى كورونا و المشتبه في إصابتهم الخاضعين للعزل المنزلى تحت إشراف الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ وكلف محافظ كفرالشيخ بتشكيل عدد من اللجان للمرور والمتابعة اليومية والمستمرة على المستشفيات والوحدات الصحية بكافة مراكز ومدن المحافظة والتأكد من توافر جميع المستلزمات الوقائية والأدوية وإنتظام سير العمل وحسن معاملة المواطنين فضلاً عن متابعة أعمال التطهير والتعقيم الدورية وأكد محافظ كفرالشيخ على توافر جميع المستلزمات الوقائية والادوية بكافة المستشفيات والوحدات الصحية وانطلاق قوافل الأطقم الطبية لتوزيع تلك الحقائب على الحالات المخالطة لمصابي كورونا، و المشتبه في إصابتهم الخاضعين للعزل المنزلى وذلك حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين، والحد من انتشاره فيروس كورونا المستجد (( كوفيد 19 )) ووجه محافظ كفرالشيخ بالالتزام التام واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة لعبور تلك المرحلة الراهنة لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره