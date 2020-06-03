وزير الرياضة يستقبل رئيس الأهلى لبحث رد تبرعات آلشيخ

استقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مساء اليوم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، وتم التباحث حول مختلف الأطر والجوانب القانونية والإدارية والمتعلقة بطلب النادى الأهلى بشأن رد كافة التبرعات المالية التي دخلت خزينة النادى وفقاً لما ورد بقرار مجلس إدارة النادى أمس.

وتناول لقاء الوزير مع رئيس النادى الأهلى دراسة كافة الآليات القانونية لتنفيذ قرار مجلس إدارة النادى بذات الشأن والصادر بتاريخ 2 يونيو 2020، وستقوم الوزارة بالرد على النادى الأهلى بعد الانتهاء من دراسة خطاب النادى من كافة جوانبه على ان يتم ذلك من خلال اجتماع يجرى بين الإدارات القانونية بالوزارة والنادى .

ومن جانبه أعرب محمود الخطيب عن تقديره لجهود وزير الشباب والرياضة وحرصه على تهيئة الأجواء وحل كافة المشكلات التي تعترى النادى الأهلى والرياضة المصرية بوجه عام.