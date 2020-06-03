سحر عبد الحق تجتمع مع اندية الكرة النسائية لمناقشة إجراءات عودة النشاط

دعت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف العام على الكرة النسائية، مسؤلو أندية الدوري الممتاز للكرة النسائية، للإجتماع غداً الخميس عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة آليات عودة النشاط الرياضى.وتبحث المشرف العام على الكرة النسائية، خلال الاجتماع الإتفاق على آلية محددة حال استئناف النشاط الرياضي، ومناقشة توصيات الأندية سواء باستكمال الموسم الحالي، أو البدء فى موسم كروي جديد.

وسيتم خلال اجتماع عضو اتحاد الكرة، مع مسؤلو الاندية توضيح الاجراءات الاحترازية المطلوبة، عند عودة المنافسات والدوريات المختلفة، والاستماع لمقترحات الأندية فى كيفية تنفيذها.