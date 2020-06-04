اتفاق سعودي روسي لتمديد خفض انتاج النفط ،وسعر البرميل يدور حول ٤٠ دولار

سعر البرميل يحوم حول ٤٠ دولاراً عشية اجتماع مفترض لـ «أوبك بلس» ،اتفاق سعودي ـ روسي على تمديد تخفيضات إنتاج النفطو وفقاًلجريدة الشرق الاوسط اتفقت السعودية وروسـيـا بــشــكــل مــبــدئــي عــلــى تــمــديــد تخفيضات إنتاج النفط العالمية الـحـالـيـة شـهـراً إضـافـيـاً، بينما تكثفان الــضــغــط عــلــى الـــدول لـم تـلـتـزم بـالـكـامـل بخفض إنتاجها.

ونـقـلـت وكــالــة «رويــتــرز»، أمــس، عـن مـصـدر قال إن «أي اتفاق بشأن تمديد تخفيضات إنـتـاج الـنـفـط مـرهـون بتعميق الدول التي لم تلتزم بمايو بالتخفيض في الاشهر المقبلة لتعويض الإنتاج الزائد» واتـــفـــقـــت «أوبــــــك بــلــس»، الــشــهــر المـــاضـــي، عــلــى خـفـض الإنتاج بواقع ٩٫٧ مليون برميل يومياً وهـو مستوى قياسي أو

نـحـو ١٠ ٪ مـن الإنـتـاج العالمي فـي شهري مايو

ويونيو لرفع الأسعار التي هوت جـراء انهيار الطلب نتيجة إجــراءات الـعـزل الرامية لوقف تفشي فيروس «كورونا».وتحوم شكوك حول انعقاد اجــتــمــاع كـــان مــقــرراً (الــيــوم)

الـخـمـيـس لــ«أوبــك بـلـس»، مما أدى إلــى تــراجــع سـعـر بـرمـيـل الــنــفــط لأقــــل مـــن ٤٠ دولاراً للبرميل، كـان قـد بلغه «برنت» في منتصف جلسة أمس.

والاجتماع المفترض اليوم، مرهون، وفق مصدر في منظمة «أوبـك»، بالتزام الدول الأعضاء

تخفيضات الإنتاج، والمناقشات حــالــيــاً تــــدور بــشــأن مـعـايـيـر الـتـطـبـيـق لـتـلـك الـــدول الـتـي لم تـلـتـزم الـتـخـفـيـضـات بـالـكـامـل

وكيفية تعويض الإنتاج الزائد في الأشهر المقبلة.

وتـــــــرى إدارة الـــرئـــيـــس الأمـيـركـي دونـالـد تـرمـب، قبيل اجـتـمـاع «أوبــك بـلـس»، أن كبار

منتجي النفط، مثل السعودية وروسيا،سيلتزمون بتعهداتهم بخــفــض إنــتــاج الـــخـــام، وأنــهــم

لـن يلحقوا الـضـرر بالاقتصاد العالمي عبر تغيير المسار.