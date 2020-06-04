حقيقة إنشاء قاعدة عسكرية مصرية في جنوب السودان !

*كتبت رضا النصيري ..ترجم الوثيقة مارك مجدي :

أصدرت وزارة خارجية دولة جنوب السودان في الثالث من يونيو 2020 بياناً نفت فيه ما ذكرته وكالات أنباء سودانية و مصرية عن موافقة حكومة جنوب السودان علي إنشاء قاعدة عسكرية مصرية في منطقة أعالي النيل.

وجاء في البيان :”تنفي وزارة الخارجية و التعاون الدولي لجمهورية جنوب السودان بأشد العبارات المعلومات المتداولة علي وسائل الإعلام حول موافقة الحكومة علي إنشاء قاعدة عسكرية مصرية في باجاك”.

و أكد البيان علي أنه لم يتم الحديث أو التوصل إلى أي اتفاق بين الحكومتين لتقديم أي أراضي للحكومة المصرية لاقامة قواعد عسكرية.

كما أكد البيان علي أن البلدين “مصر و أثيوبيا” هم صديقتين مقربتين من جنوب السودان, و أن كلتا البلدين تحرصان علي تطبيق بنود اتفاقية حل النزاع في جنوب السودان و التي ساهمت كلتا البلدين في التوصل إليها, حيث تعنى كل من مصر و أثيوبيا بتطبيق الفصل الخاص بالأمن في الاتفاقية, فتقدمان الخدمات العسكرية و الأدوية و مؤخراً الأدوات اللازمة لمكافحة كوفيد-19. كما تحرص أثيوبيا علي حفظ السلام في منطقة آبيى من خلال قوات الأمم المتحدة المشتركة الموجودة هناك.

و أورد البيان في الخاتمة أن هذه الادعاءات تصدر من قبل أعداء السلام في جنوب السودان بهدف توتير العلاقات بين جنوب السودان و جيرانها و تأجيج الصراعات في المنطقة بالكامل. و شدد البيان علي أن جنوب السودان هي دولة محبة و داعمة للسلام في المنطقة و العالم أجمع و ستستمر في دعم السلام و التعايش مع جيرانها في سبيل المصلحة المشتركة للجميع.