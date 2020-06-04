“كورونا” ومستقبل العمل عن بُعد في اذاعة الشرق الاوسط ..اليوم

برنامج الحلم المصري العاشرة مساء اليوم الخميس في اذاعة الشرق الاوسط يستضيف د طارق الحصري وكيل المعهد العربي للقيادات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومستشار التطوير المؤسسي يتحدث عن “مستقبل العمل عن بُعد الفرص والتحديات” عقب انتهاء فيروس كورونا والدروس المستفادة من هذه الأزمة والتي تمثلت في توسيع الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين عبر شبكة الإنترنت الحصري يتحدث أيضا عن الاعمال التي يمكن القيام بها من المنازل دون الحاجة للنزول إلى الشوارع وبالتالي المساهمة في حل أزمات المواصلات والازدحام المروري والانتظار والجراجات كما يتناول الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في مجال تطوير وتحديث البنية التكنولوجية المطلوبة للعمل عن بُعد والجدير بالذكر ان د طارق الحصري شغل مناصب عديدة منها مساعد وزير التربية والتعليم ووزير التنمية الإدارية وايضا وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري البرنامج إعداد وتقديم احمد إبراهيم