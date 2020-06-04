رئيس مصلحة الضرائب المصرية: ١٥ يونيو اخر موعد لتقديم إقرار شهر أبريل لضريبة القيمة المضافة إلكترونياً .

كتب عبد اللطيف وهبة

أكد “رضا عبد القادر ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه على كافة المسجلين ضرورة الإلتزام بتقديم إقرارالضريبة على القيمة المضافةعن شهر أبريل 2020 فى الموعد القانونى المحدد له وهو الخامس عشر من شهر يونيو2020 ، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية بشأن الضريبة على القيمة المضافة . وأشار “عبد القادر ” إلى أنه على المسجلين تحري الدقة عند ملء الإقرار الضريبي ، بحيث يكون معبراً عن حقيقة التعاملات بكل دقة ، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي تهاون من جانب المصلحة تجاه من يقدم إقرارا مغايرا لحجم المبيعات الحقيقي.