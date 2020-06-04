“الرى”: الانتهاء من إنارة المسرح المكشوف بمتحف النيل لتحويله الى مركز ثقافي إفريقي

كتبت رضا النصيرى

بمجرد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال منتدى الشباب العربى الافريقى بمدينة أسوان مارس ٢٠١٩ بأن تكون أسوان عاصمة الشباب الأفريقي وتحويل متحف النيل التابع لوزارة الموارد المائية والرى إلى “مركز ثقافى إفريقى ” ، قامت وزارة الموارد المائية والرى بتحويل متحف النيل التابع لها بمحافظة أسوان الى مركز ثقافى إفريقي ، وتم الانتهاء من بناء مسرح رومانى مكشوف كأحد مكونات المركز الثقافي الأفريقى بأسوان ليصبح إضافة حضارية وثقافية وفنيه لوزارة الموارد المائية والرى بصفة خاصة ولمصرنا العظيمة بصفة عامة .

وتم عمل التصميم المعماري والاستشاري للمسرح المكشوف وايضا أعمال الكهرباء والإنارة ويتسع هذا المسرح الى 2500 فرد ويطل على خزان أسوان للتمتع بالمظهر الجمالي للخزان ونهر النيل، الذي تم تجهيزه بأعمال إنارة ديكورية فنية تم تنفيذها علي أعلي معايير تصميمية تضيف لمسة جمالية لزوار المركز ومحافظة أسوان. و كانت بعض سفارات الدول الافريقية مثل دول ( السودان ، وجنوب السودان ، كينيا ، أوغندا ، المغرب ، الكاميرون ، ليسوتو ، موزمبيق ،أثيوبيا ) قد قامت بإهداء المركز ببعض المقتنيات التي تمثل تراثها.