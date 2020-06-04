محافظ القاهرة يشكل لجان برئاسة نوابه الأربعة للمرور علي المستشفيات

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم تشكيل لجان برئاسة نواب المحافظ وعدد من المختصين فى الجهات المعنية للمرور على المستشفيات للتأكد من تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وتوافر وسائل حمايتهم مشيرًا إلى أن اللجان تقوم بالمرور الدورى اليومى على جميع المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالقاهرة وأماكن العزل . وشدد محافظ القاهرة على ضرورة متابعة إستقبال الحالات على مدار 24 ساعة مع متابعة حالات العزل المنزلى والتأكد من وصول الأدوية إليهم وفقاً للبرتوكول العلاجى الذى أقرته وزارة الصحة .