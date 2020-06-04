لجنة لمتابعة استعدادات المحافظة لامتحانات الثانوية العامة

كتب عادل شحتينو

ترأس اللواء علاء رشاد سكرتير عام محافظة المنوفية اجتماع اللجنة التى شكلها اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفيةبحضور احمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة والمكلفة بالمرور على جميع مقار لجان امتحانات الثانوية العامة بنطاق المحافظة للتأكد من تمام الاستعداد لاستقبال الطلاب والاطمئنان على اتباع كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية التى وضعتها التربية والتعليم للحفاظ على صحة وسلامة وأمن الطلاب والعاملين باللجنة. الجدير بالذكر أن اللجنة المشكلة برئاسة عضو بالادارة العامة للتفتيش والمتابعة بديوان عام محافظة المنوفية وعضوية كل من: – مدير إدارة التعليم الثانوي بمديرية التربية والتعليم – ممثل عن شركة المياة والصرف الصحى بالمنوفية – ممثل عن قطاع الكهرباء بالمنوفية – ممثل عن مديرية الشئون الصحية بالمنوفية – ممثل عن إدارة الحماية المدنية بالمنوفية .