 محافظ المنيا يقٌيل مدير مستشفي مطاي المركزي ومسئول المخازن بمستشفى مغاغة المنيا خلال متابعة الخدمات الصحية بعدد من المستشفيات

كتب اسامه سيد عبد العال

قرر اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، إقالة مدير مستشفى مطاي المركزي من منصبه لعدم التنسيق والتعاون في استقبال الحالات المشتبه في اصابتها بفيروس كورونا ، ومخالفة التعليمات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء. جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها المحافظ ، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود ابوزيد ، بعدد من المستشفيات العامة والمركزية والتي تستقبل الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد . وقال المحافظ إن الدولة تنفق ملايين الجنيهات لتوفير متطلبات المرضى ، ولن نقبل بتدني مستوى الأداء أو التقصير في أداء الخدمة وتقديم مستوى جيد يليق بأهالينا. تأتي جولة المحافظ ضمن أعمال لجنة المرور والمتابعة لجميع المستشفيات ، والبالغ عددها 14 مستشفى مخصصة لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا بالمحافظة ، وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، للمرور على جميع المستشفيات التي تستقبل حالات الاشتباه بفيروس كورونا ، لمتابعة سير العمل داخلها واتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد. شملت جولة المحافظ عددا من المستشفيات المركزية والحميات وجراحات اليوم الواحد بمراكز العدوة ، مغاغة ، مطاي وبني مزار وسمالوط . وقرر المحافظ خلال جولته ، إقالة مسئول المخازن بمستشفى مغاغة المركزي وإحالته للتحقيق، وتعيين مدير جديد خلال 24 ساعة ، وذلك لامتناعه عن تسليم مستلزمات مكافحة العدوي للأطقم الطبية بالمستشفى ، على الرغم من توافرها بالمخزن . تابع المحافظ، خلال جولته، الاحتياجات الفعلية لكل مستشفى، والخدمات المقدمة للمواطنين، وتواجد الاطقم الطبية والتمريض ومسئولي المخازن، وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية، وشدد على وجود عقوبات صارمة لمن يتقاعس عن العمل وخاصة خلال الفترة الراهنة. والتقي المحافظ بالفرق الطبية، حيث استمع لكافة الآراء والملاحظات ، وكلف وكيل وزارة الصحة بإزالة ايه معوقات في العمل، موجها كل الشكر والتحية لجميع الفرق الطبية بمستشفيات المحافظة ، حيث أشاد بالجهد المبذول منهم قائلا “إن الوطن بأكمله يقدر ماتقدموه من تضحيات وجهود” ، ومؤكداً تقديم كل الدعم والمساندة لهم في ظل ما يواجهونه خلال الفترة الطارئة الحالية، من أجل حصار الفيروس وتأمين حياة المرضى والحفاظ على سلامتهم وصحتهم. وشدد المحافظ على استقبال جميع الحالات المشتبه في اصابتها بفيروس كورونا والقيام بكافة اجراءات الفرز والتنسيق مع مديرية الصحة، قائلا “مفيش حالة من أهالينا يتم ردها”. وأشاد المحافظ بمسؤول المخازن بمستشفي العدوة المركزي لحسن تنظيم العمل، موجها بتقديم كافة اوجه الرعاية الطبية والصحية وحسن المعاملة للمرضي، واستمرار اعمال النظافة والتطهير والتعقيم بصفه دورية. وكان محافظ المنيا، قد قرر تشكيل لجان للمرور بصفة يومية على جميع المستشفيات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية وإعداد تقارير يومية للوقوف على الحالة العامة للمستشفيات ومتابعة أوجه القصور والسلبيات للتعامل الفوري معها وحلها في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن هناك تنسيق بين وزارة الصحة والسكان، والمحافظة بشكل مستمر لتوفير كافة المستلزمات الطبية والعلاجية لمرضى فيروس كورونا.