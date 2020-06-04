بالأسماء..حركة رؤساء الأحياء والمدن والمراكز

تضمنت حركة المحليات التي أصدرها اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اليوم تعيين عدد من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظات وشملت الحركة مايلى :

– مصطفى محمد سعد مصطفى عبيه رئيس حي الشرابية – القاهرة رئيس حى الزاوية الحمراء

– عبد الحميد عبد الحميد ابراهيم ابو العزم رئيس مدينة سرس الليان – المنوفية رئيس حي روض الفرج

– هشام محمد على السعدى رئيس حى الأميرية – القاهرة رئيس حي الزيتون – القاهرة

– خالد محمد شحاته حسن رئيس حى طره –القاهرة رئيس حي حلوان- القاهرة

– احمد ابراهيم احمد حسانين القزاز رئيس مركز ومدينة أشمون – المنوفية رئيس حي الخليفة- القاهرة

– ماجد السيد أحمد على حسن رئيس حي الموسكى – القاهرة رئيس حي منشأة ناصر- القاهرة

– ماهر محمد كامل ابراهيم هاشم رئيس حي باب الشعرية – القاهرة رئيس حي عين شمس- القاهرة

– محمد معوض عقل مشرف رئيس حي شبرا – القاهرة رئيس حي غرب القاهرة

– احمد محمد انور عباس عبد الرحمن رئيس حي عابدين – القاهرة رئيس حي شرق مدينة نصر- القاهرة

– عادل عبد الظاهر محمد حسنين رئيس حي المعادي – القاهرة رئيس حي المعادي- القاهرة

– ياسر محمد عبدالعزيز يس تعيين جديد رئيس حي عابدين – القاهرة

– يحيى محمد عبدالله الأدغم تعيين جديد رئيس حي الأزبكية- القاهرة

– ابراهيم احمد ابراهيم عوض مدير عام خدمة المواطنين تعيين في الدرجة العالية لمحافظة القاهرة (تعيين جديد) بمجموعة قيادات الادارة المحلية- القاهرة

– ألبير الفونس ميخائيل اسعد رئيس حي عين شمس- القاهرة رئيس حي 15 مايو – القاهرة

– عبد التواب محمد رفعت محمد زكى رئيس مركز ومدينة نبروه – الدقهلية رئيس حي باب الشعرية- القاهرة

– ايهاب زهنى محمد ابراهيم رئيس مركز ومدينة مغاغة – المنيا رئيس حي المرج – القاهرة

– محمد جمال عادل سيد أحمد المجبر رئيس مركز ومدينة قطور – الغربية رئيس حي طره- القاهرة

– ايمن السعيد محمد عبدالباقى رئيس مركز ومدينة اوسيم – الجيزة رئيس حي دار السلام – القاهرة

– محمد على عبد الجليل ابراهيم رئيس حى منشأة ناصر(تعيين جديد) رئيس حى السلام أول – القاهرة

– هشام عصمت عبدالحميد ابراهيم رئيس حى الزاوية الحمراء(تعيين جديد) رئيس حي الشرابية – القاهرة

– وليد عبد الحميد محمد رشاد رئيس حي روض الفرج (تعيين جديد) رئيس حي حدائق القبة- القاهرة

– جمال عبد الناصر عطوه مغاورى تعيين جديد رئيس حي الأميرية- القاهرة

– طارق محمود محمد اليمنى رئيس حي المقطم (تعيين جديد) رئيس حى المقطم – القاهرة

– فرج عبدالله عبدالمطلب هويدي تعيين جديد رئيس حي بولاق – القاهرة

– احمد جوده عبد السميع عطوه تعيين جديد رئيس حي البساتين – القاهرة

– حسن محمد احمد محمود غندور رئيس حى الاسمرات(تعيين جديد) تعيين في درجة مدير عام

بمجموعة قيادات الادارة المحلية- القاهرة

– على عبد الله حامد عبد الله رئيس حي المرج – القاهرة (سابقاً) رئيس مركز ومدينة الصف- الجيزة

– محمد عبد الحميد سيد رئيس حي حلوان – القاهرة (سابقاً) رئيس مركز ومدينة أوسيم – الجيزة

– اسامة محمد عبد الحميد السقعان رئيس حي شمال الجيزة (تعيين جديد) رئيس حى الوراق – الجيزة

– خيري احمد مرسي احمد رئيس مركز ومدينة الصف (تعيين جديد) رئيس مركز ومدينة العياط – الجيزة

– اشرف بكر عيد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة المنزلة – الدقهلية رئيس حي شمال الجيزة

– خالد محمد المحمدى عبد الحليم رئيس حي السلام أول – القاهرة رئيس مركز ومدينة شبين القناطر- القليوبية

– نادر سعيد عبد العزيز حسين رئيس حي الدقي – الجيزة (سابقاً) رئيس مدينة الخصوص- القليوبية

– محمد سالم عبد الشافى سالم رئيس حي حدائق القبة – القاهرة رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية- القليوبية

– عثمان السيد حسن شعلان رئيس مركز ومدينة كفر الزيات – الغربية رئيس حي غرب شبرا الخيمة- القليوبية

– هشام رفعت محمد ابو عتمان رئيس مركز ومدينة فارسكور – دمياط رئيس مركز ومدينة كفر شكر- القليوبية

– على عبد الستار سيد احمد مرسى رئيس مركز ومدينة دكرنس- الدقهلية رئيس مركز ومدينة بنها- القليوبية

– سحر شعبان حنفى محمود رئيس حى شرق الإسكندرية رئيس حي غرب الإسكندرية

– جيهان عبد الحميد محمد مسعود رئيس مركز ومدينة برج العرب – الإسكندرية رئيس حي المنتزه اول –الاسكندرية

– علاء محمد على يوسف سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية رئيس حى وسط الاسكندرية

– حسن عبدالنبي عبد المنعم الجمال تعيين جديد رئيس مركز ومدينة برج العرب

– محارب موسى عبد الرحمن هيلع رئيس حى الجنوب – بورسعيد رئيس حى شرق الإسكندرية

– محمود شحاته محمود بريك رئيس مدينة ميت أبو غالب – دمياط رئيس حي الجمرك- الاسكندرية

– حسام عبد السلام محمد الشيخ تعيين جديد رئيس حي العامرية أول- الاسكندرية

– ضياء الدين عبد الحميد قطب رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية – القليوبية رئيس حى المنتزه ثان-الاسكندرية

– وحيد المأمون مصطفى الحضرى رئيس مركز ومدينة ادكو – البحيرة رئيس مركز ومدينة شبراخيت – البحيرة

– كامل علي حسن غطاس رئيس مركز ومدينة الدلنجات – البحيرة(تعيين جديد) رئيس مركز ومدينة وادي النطرون

– مدحت محمد محمد الزغد رئيس مركز ومدينة وادي النطرون – البحيرة رئيس مركز ومدينة الدلنجات- البحيرة

– وائل زغلول محمد سيد احمد تعيين جديد رئيس مركز ومدينة ابو المطامير- البحيرة

– سلوى زكى رجب على رئيس مركز ومدينة المحمودية – البحيرة رئيس مركز ومدينة رشيد- البحيرة

– عماد عبد المقصود محمد الدكرورى رئيس مركز ومدينة رشيد – البحيرة رئيس مركز ومدينة رشيد – البحيرة

– عادل عبد الكريم عبد العال عبد الرحمن رئيس مركز ومدينة إطسا – الفيوم رئيس مركز ومدينة المحمودية-البحيرة

– وجيه عبد الرازق عبد الغنى عمارة رئيس مركز ومدينة بني سويف رئيس مركز ومدينة مطروح- مطروح

– ياسر عبد المنعم ابو الفتوح الجندي رئيس حي المنتزه ثان – الاسكندرية رئيس مركز ومدينة اشمون- المنوفية

– راضي عمار احمد عمار رئيس مركز ومدينة ابو المطامير-البحيرة رئيس مركز ومدينة الباجور- المنوفية

– حاتم عباس مرسى ابراهيم السبع رئيس حي الخليفة – القاهرة رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى- الغربية

– محمد صلاح احمد فرحات رئيس مدينة الخصوص – القليوبية رئيس مركز ومدينة كفر الزيات- الغربية

– عادل عبد الحميد سالم سلامة رئيس حى غرب كفر الشيخ رئيس حي أول المحلة الكبرى – الغربية

– محمد محمد عبد الغنى عيد رئيس مركز ومدينة منية النصر – الدقهلية حي ثان المحلة الكبرى- الغربية

– حسام عبد اللطيف محمود السيد رئيس حى شرق المنصورة – الدقهلية (سابقاً) رئيس مركز ومدينة طنطا-الغربية

(تعيين جديد)

– عادل السيد احمد شرشر رئيس مركز ومدينة هيهيا – الشرقية رئيس مركز ومدينة سمنود- الغربية

– رجب عبد الرازق عبد العال النقيدى رئيس مركز ومدينة منوف – المنوفية رئيس مركز ومدينة قطور- الغربية

– اشرف مصطفى عوض باشا بدران تعيين جديد رئيس مركز ومدينة السنطة – الغربية

– مني ابراهيم صالح ابوورك تعيين جديد رئيس مركز ومدينة بسيون- الغربية

– هشام محمد أبو المكارم أحمد تعيين جديد رئيس مركز ومدينة زفتى- الغربية

– شعبان محمد مبروك عمر رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ (تعيين جديد) رئيس مركز ومدينة- كفر الشيخ

– نعمان على نعمان رئيس حى الشرق – بورسعيد رئيس مدينة سيدي غازي- كفر الشيخ

– محمد فوزي محمد حافظ قناوي تعيين جديد رئيس مدينة برج البرلس – كفر الشيخ

– وحيد ابراهيم المتولى رضوان رئيس حي شرق الاسكندرية (سابقاً) رئيس مركز ومدينة فارسكور- دمياط

– احمد محمد احمد سراج الدين تعيين جديد رئيس مدينة ميت أبو غالب- دمياط

– عصام عبد الغنى على غانم رئيس حي ثان المحلة الكبرى – الغربية رئيس مدينة عزبة البرج –دمياط

– امير محمد محمد الأمير أحمد رئيس مركز ومدينة الخانكة – القليوبية (سابقاً) رئيس مدينة الروضة- دمياط

– غريب احمد على عارف رئيس مركز ومدينة شبين القناطر – القليوبية رئيس مركز ومدينة الزرقا-دمياط

– محمد احمد محمد هنداوى رئيس مركز ومدينة بركة السبع – المنوفية رئيس مدينة السرو- دمياط

– حازم محمد يوسف حواس رئيس مركز ومدينة دمياط( تعيين جديد) رئيس مركز ومدينة دمياط

– متولى حسن محمد حسنين رئيس مركز ومدينة فايد – الاسماعيلية رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ-دمياط

– فادى وديع نقولا سمعان رئيس حى وسط الاسكندرية رئيس مدينة الكردى- الدقهلية

– امال وحيد عبد الحميد بركات رئيس مدينة الروضة – دمياط رئيس مركز ومدينة دكرنس- الدقهلية

– سعد خليل حسن بقري رئيس مركز ومدينة التل الكبير الاسماعيلية(تعيين جديد) رئيس حي غرب المنصورة –الدقهلية

– رضا على احمد قويطه رئيس مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى – الجيزة رئيس مركز ومدينة نبروه-الدقهلية

– سمير صدقى الامام لطفي رئيس حي العامرية أول – الاسكندرية رئيس مركز ومدينة المنزلة- الدقهلية

– سيد حسين حسن النخيلي رئيس مركز ومدينة أبو صوير المحطةالاسماعيلية رئيس مركز ومدينة منية النصرالدقهلية

– نجوى احمد امين عبد الجليل رئيس حي الجمرك – الإسكندرية رئيس مدينة محلة دمنة – الدقهلية

– احمد مصطفى محمود السايس تعيين جديد رئيس مركز ومدينة رفح – شمال سيناء

– طارق محمد عابد عابد تعيين جديد رئيس مركز ومدينة نخل- شمال سيناء

– اسامه احمد محمود عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة (تعيين جديد) رئيس مركز ومدينة الحسنة-شمال سيناء

– محمد محمد بهجت رياض عبدالمطلب تعيين جديد رئيس مركز ومدينة بئر العبد –شمال سيناء

– وليد السيد احمد المعداوى مصطفى رئيس مركز ومدينة مطروح – مطروح رئيس مدينة دهب – جنوب سيناء

– محمد منصور محمود شعير تعيين جديد رئيس مدينة نويبع- جنوب سيناء

– احمد قاسم احمد قاسم رئيس حي الضواحي – بورسعيد(تعيين جديد) رئيس حي الضواحي- بورسعيد

– سليمان فرج محمد على عطيه تعيين جديد رئيس حى الجنوب – بورسعيد

– محمد محمد السيد عامر تعيين جديد رئيس مدينة بورفؤاد- بورسعيد

– حمدي عبدالعليم حسن رئيس حى المنتزة أول الأسكندرية تم تعيينه رئيس مركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية

– خالد إسماعيل عبدالفتاح على رئيس حي الأزبكية بالقاهرة تم تعيينه رئيس مركز ومدينة أبوصوير المحطة بالإسماعيلية

– عمر مصطفى على فهمى إدريس تم تعيينه رئيس مركز ومدينة القنطر شرق بالإٍسماعيلية

– وائل محمود محمد حمزة فهمى تم تعيينه رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية

– أحمد محمد عبده الإسكندرانى رئيس حي السويس تم تعيينه رئيس مركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية

– أشرف على بهجت رئيس حي الزيتون القاهرة سابقاً تم تعيينه رئيس مدينة القصاصين الجديدة بالإسماعيلية

– سحر السيد لطفى رئيس مدينة جمصة بالدقهلية تم تعيينها رئيس مركز ومدينة ههيا بمحافظة الشرقية

– محمود محمد المرسى رئيس مركز ومدينة الباجور بالمنوفية تم تعيينه رئيس مركز ومدينة مينا القمح بالشرقية

– محمود ضياء الدين عيسى رئيس حى البساتين بالقاهرة تم تعيينه رئيس مركز ومدينة بنى سويف

– محمود محمد سعد رئيس مركز ومدينة الشهداء بالمنوفية تم تعيينه رئيس مركز ومدينة الفشن ببني سويف

– محمد سيد على رئيس مركز ومدينة المنيا تم تعيينه رئيس مركز ومدينة سمالوط المنيا

– سعد محمد محمد البدرى رئيس مدينة القصير بالبحر الأحمر تم تعيينه رئيس مركز ومدينة ملوي بالمنيا

– محمد محمود عزت تم تعيينه رئيس مركز ومدينة مغاغة بالمنيا

– محمد حلمى محمد رئيس مركز ومدينة مطاي المنيا تم تعيينه رئيس مركز أبو قرقاص ومدينة الفكرية بالمنيا

– محمد صلاح الدين ناجى رئيس ومدينة أبوقرقاص والفكرية تم تعيينه رئيس مركز ومدينة المنيا

– نبيلة على محمود رئيس مركز ومدينة الفتح بأسيوط تم تعيينها رئيس مركز ومدينة ديرمواس بالمنيا

– فادى يوسف لوقا رئيس مركز ومدينة الزرقا بدمياط تم تعيينه رئيس مركز ومدينة سنورس بالفيوم

– مدحت محمد حسن رئيس مركز ومدينة منفلوط بأسيوط تم تعيينه رئيس مركز ومدينة ديروط بأسيوط

– مصطفى محمد عبدالرحيم رئيس مدينة حلايب بالبحر الأحمر تم تعيينه رئيس مركز ومدينة أسيوط

– حسام محمدين عمران رئيس مركز ومدينة ديروط بأسيوط تم تعيينه رئيس مركز ومدينة منفلوط بأسيوط

– على يوسف أحمد تم تعيينه رئيس مركز ومدينة جرجا بسوهاج

– محمد عبدالحميد السيد تم تعيينه رئيس مركز ومدينة سوهاج

– حازم احمد على تم تعيينه رئيس مركز ومدينة المراغة بسوهاج

– محمود ثابت احمد تم تعيينه رئيس مركز ومدينة الوقف بقنا

– وجدى محمد مسلم رئيس مركز ومدينة ملوي بالمنيا تم تعيينه رئيس مركز ومدينة كو أمبو

– طارق لطفى حسين أحمد رئيس مدينة البصيلية بحرى بأسوان تم تعيينه رئيس مركز ومدينة أسوان

– إبراهيم محمد سليمان تم تعيينه رئيس مركز ومدينة دراو بمحافظة أسوان

– صابر حسين محمد رئيس مدينة كلابشة تم تعيين رئيس مركز ومدينة نصر النوبة بأسوان

– عبدالرحمن محمد حسين رئيس مركز ومدينة إدفو بأسوان تم تعيينه رئيس مدينة كلابشة بأسوان

– محمد محمود سيد رئيس مركز ومدينة نصر النوبة بأسوان تم تعيينه رئيس مركز ومدينة إدفو

– إيهاب محمد رشاد رئيس حى بولاق الدكرور سابقاً بالجيزة تم تعيينه رئيس حى جنوب الغردقة بالبحر الأحمر

– أشرف محمد حسن رئيس مركز ومدينة قويسنا بالمنوفية تم تعيينه رئيس مدينة حلايب بالبحر الأحمر

– عادل سيد نصر تم تعيينه رئيس مدينة القصير بالبحر الأحمر

– واصف عدلى السيد تم تعيينه رئيس مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر

– حامد أحمد حامد تم تعيينه رئيس حى شمال الغردقة بالبحر الأحمر

– أيمن محمد عبدالعال تم تعيينه رئيس مدينة الأقصر

– أحمد السنوسى عبدالله رئيس مدينة الكردى بالدقهلية تم تعيينه رئيس مركز ومدينة الطود بالاقصر .