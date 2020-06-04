بالأسماء..حركة رؤساء الأحياء والمدن والمراكز

تضمنت حركة المحليات التي أصدرها اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اليوم تعيين عدد من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظات وشملت الحركة مايلى :
– مصطفى محمد سعد مصطفى عبيه رئيس حي الشرابية – القاهرة رئيس حى الزاوية الحمراء
– عبد الحميد عبد الحميد ابراهيم ابو العزم رئيس مدينة سرس الليان – المنوفية رئيس حي روض الفرج
– هشام محمد على السعدى رئيس حى الأميرية – القاهرة رئيس حي الزيتون – القاهرة
– خالد محمد شحاته حسن رئيس حى طره –القاهرة رئيس حي حلوان- القاهرة
– احمد ابراهيم احمد حسانين القزاز رئيس مركز ومدينة أشمون – المنوفية رئيس حي الخليفة- القاهرة
– ماجد السيد أحمد على حسن رئيس حي الموسكى – القاهرة رئيس حي منشأة ناصر- القاهرة
– ماهر محمد كامل ابراهيم هاشم رئيس حي باب الشعرية – القاهرة رئيس حي عين شمس- القاهرة
– محمد معوض عقل مشرف رئيس حي شبرا – القاهرة رئيس حي غرب القاهرة
– احمد محمد انور عباس عبد الرحمن رئيس حي عابدين – القاهرة رئيس حي شرق مدينة نصر- القاهرة
– عادل عبد الظاهر محمد حسنين رئيس حي المعادي – القاهرة رئيس حي المعادي- القاهرة
– ياسر محمد عبدالعزيز يس تعيين جديد رئيس حي عابدين – القاهرة
– يحيى محمد عبدالله الأدغم تعيين جديد رئيس حي الأزبكية- القاهرة
– ابراهيم احمد ابراهيم عوض مدير عام خدمة المواطنين تعيين في الدرجة العالية لمحافظة القاهرة (تعيين جديد) بمجموعة قيادات الادارة المحلية- القاهرة
– ألبير الفونس ميخائيل اسعد رئيس حي عين شمس- القاهرة رئيس حي 15 مايو – القاهرة
– عبد التواب محمد رفعت محمد زكى رئيس مركز ومدينة نبروه – الدقهلية رئيس حي باب الشعرية- القاهرة
– ايهاب زهنى محمد ابراهيم رئيس مركز ومدينة مغاغة – المنيا رئيس حي المرج – القاهرة
– محمد جمال عادل سيد أحمد المجبر رئيس مركز ومدينة قطور – الغربية رئيس حي طره- القاهرة
– ايمن السعيد محمد عبدالباقى رئيس مركز ومدينة اوسيم – الجيزة رئيس حي دار السلام – القاهرة
– محمد على عبد الجليل ابراهيم رئيس حى منشأة ناصر(تعيين جديد) رئيس حى السلام أول – القاهرة
– هشام عصمت عبدالحميد ابراهيم رئيس حى الزاوية الحمراء(تعيين جديد) رئيس حي الشرابية – القاهرة
– وليد عبد الحميد محمد رشاد رئيس حي روض الفرج (تعيين جديد) رئيس حي حدائق القبة- القاهرة
– جمال عبد الناصر عطوه مغاورى تعيين جديد رئيس حي الأميرية- القاهرة
– طارق محمود محمد اليمنى رئيس حي المقطم (تعيين جديد) رئيس حى المقطم – القاهرة
– فرج عبدالله عبدالمطلب هويدي تعيين جديد رئيس حي بولاق – القاهرة
– احمد جوده عبد السميع عطوه تعيين جديد رئيس حي البساتين – القاهرة
– حسن محمد احمد محمود غندور رئيس حى الاسمرات(تعيين جديد) تعيين في درجة مدير عام
بمجموعة قيادات الادارة المحلية- القاهرة
– على عبد الله حامد عبد الله رئيس حي المرج – القاهرة (سابقاً) رئيس مركز ومدينة الصف- الجيزة
– محمد عبد الحميد سيد رئيس حي حلوان – القاهرة (سابقاً) رئيس مركز ومدينة أوسيم – الجيزة
– اسامة محمد عبد الحميد السقعان رئيس حي شمال الجيزة (تعيين جديد) رئيس حى الوراق – الجيزة
– خيري احمد مرسي احمد رئيس مركز ومدينة الصف (تعيين جديد) رئيس مركز ومدينة العياط – الجيزة
– اشرف بكر عيد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة المنزلة – الدقهلية رئيس حي شمال الجيزة
– خالد محمد المحمدى عبد الحليم رئيس حي السلام أول – القاهرة رئيس مركز ومدينة شبين القناطر- القليوبية
– نادر سعيد عبد العزيز حسين رئيس حي الدقي – الجيزة (سابقاً) رئيس مدينة الخصوص- القليوبية
– محمد سالم عبد الشافى سالم رئيس حي حدائق القبة – القاهرة رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية- القليوبية
– عثمان السيد حسن شعلان رئيس مركز ومدينة كفر الزيات – الغربية رئيس حي غرب شبرا الخيمة- القليوبية
– هشام رفعت محمد ابو عتمان رئيس مركز ومدينة فارسكور – دمياط رئيس مركز ومدينة كفر شكر- القليوبية
– على عبد الستار سيد احمد مرسى رئيس مركز ومدينة دكرنس- الدقهلية رئيس مركز ومدينة بنها- القليوبية
– سحر شعبان حنفى محمود رئيس حى شرق الإسكندرية رئيس حي غرب الإسكندرية
– جيهان عبد الحميد محمد مسعود رئيس مركز ومدينة برج العرب – الإسكندرية رئيس حي المنتزه اول –الاسكندرية
– علاء محمد على يوسف سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية رئيس حى وسط الاسكندرية
– حسن عبدالنبي عبد المنعم الجمال تعيين جديد رئيس مركز ومدينة برج العرب
– محارب موسى عبد الرحمن هيلع رئيس حى الجنوب – بورسعيد رئيس حى شرق الإسكندرية
– محمود شحاته محمود بريك رئيس مدينة ميت أبو غالب – دمياط رئيس حي الجمرك- الاسكندرية
– حسام عبد السلام محمد الشيخ تعيين جديد رئيس حي العامرية أول- الاسكندرية
– ضياء الدين عبد الحميد قطب رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية – القليوبية رئيس حى المنتزه ثان-الاسكندرية
– وحيد المأمون مصطفى الحضرى رئيس مركز ومدينة ادكو – البحيرة رئيس مركز ومدينة شبراخيت – البحيرة
– كامل علي حسن غطاس رئيس مركز ومدينة الدلنجات – البحيرة(تعيين جديد) رئيس مركز ومدينة وادي النطرون
– مدحت محمد محمد الزغد رئيس مركز ومدينة وادي النطرون – البحيرة رئيس مركز ومدينة الدلنجات- البحيرة
– وائل زغلول محمد سيد احمد تعيين جديد رئيس مركز ومدينة ابو المطامير- البحيرة
– سلوى زكى رجب على رئيس مركز ومدينة المحمودية – البحيرة رئيس مركز ومدينة رشيد- البحيرة
– عماد عبد المقصود محمد الدكرورى رئيس مركز ومدينة رشيد – البحيرة رئيس مركز ومدينة رشيد – البحيرة
– عادل عبد الكريم عبد العال عبد الرحمن رئيس مركز ومدينة إطسا – الفيوم رئيس مركز ومدينة المحمودية-البحيرة
– وجيه عبد الرازق عبد الغنى عمارة رئيس مركز ومدينة بني سويف رئيس مركز ومدينة مطروح- مطروح
– ياسر عبد المنعم ابو الفتوح الجندي رئيس حي المنتزه ثان – الاسكندرية رئيس مركز ومدينة اشمون- المنوفية
– راضي عمار احمد عمار رئيس مركز ومدينة ابو المطامير-البحيرة رئيس مركز ومدينة الباجور- المنوفية
– حاتم عباس مرسى ابراهيم السبع رئيس حي الخليفة – القاهرة رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى- الغربية
– محمد صلاح احمد فرحات رئيس مدينة الخصوص – القليوبية رئيس مركز ومدينة كفر الزيات- الغربية
– عادل عبد الحميد سالم سلامة رئيس حى غرب كفر الشيخ رئيس حي أول المحلة الكبرى – الغربية
– محمد محمد عبد الغنى عيد رئيس مركز ومدينة منية النصر – الدقهلية حي ثان المحلة الكبرى- الغربية
– حسام عبد اللطيف محمود السيد رئيس حى شرق المنصورة – الدقهلية (سابقاً) رئيس مركز ومدينة طنطا-الغربية
(تعيين جديد)
– عادل السيد احمد شرشر رئيس مركز ومدينة هيهيا – الشرقية رئيس مركز ومدينة سمنود- الغربية
– رجب عبد الرازق عبد العال النقيدى رئيس مركز ومدينة منوف – المنوفية رئيس مركز ومدينة قطور- الغربية
– اشرف مصطفى عوض باشا بدران تعيين جديد رئيس مركز ومدينة السنطة – الغربية
– مني ابراهيم صالح ابوورك تعيين جديد رئيس مركز ومدينة بسيون- الغربية
– هشام محمد أبو المكارم أحمد تعيين جديد رئيس مركز ومدينة زفتى- الغربية
– شعبان محمد مبروك عمر رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ (تعيين جديد) رئيس مركز ومدينة- كفر الشيخ
– نعمان على نعمان رئيس حى الشرق – بورسعيد رئيس مدينة سيدي غازي- كفر الشيخ
– محمد فوزي محمد حافظ قناوي تعيين جديد رئيس مدينة برج البرلس – كفر الشيخ
– وحيد ابراهيم المتولى رضوان رئيس حي شرق الاسكندرية (سابقاً) رئيس مركز ومدينة فارسكور- دمياط
– احمد محمد احمد سراج الدين تعيين جديد رئيس مدينة ميت أبو غالب- دمياط
– عصام عبد الغنى على غانم رئيس حي ثان المحلة الكبرى – الغربية رئيس مدينة عزبة البرج –دمياط
– امير محمد محمد الأمير أحمد رئيس مركز ومدينة الخانكة – القليوبية (سابقاً) رئيس مدينة الروضة- دمياط
– غريب احمد على عارف رئيس مركز ومدينة شبين القناطر – القليوبية رئيس مركز ومدينة الزرقا-دمياط
– محمد احمد محمد هنداوى رئيس مركز ومدينة بركة السبع – المنوفية رئيس مدينة السرو- دمياط
– حازم محمد يوسف حواس رئيس مركز ومدينة دمياط( تعيين جديد) رئيس مركز ومدينة دمياط
– متولى حسن محمد حسنين رئيس مركز ومدينة فايد – الاسماعيلية رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ-دمياط
– فادى وديع نقولا سمعان رئيس حى وسط الاسكندرية رئيس مدينة الكردى- الدقهلية
– امال وحيد عبد الحميد بركات رئيس مدينة الروضة – دمياط رئيس مركز ومدينة دكرنس- الدقهلية
– سعد خليل حسن بقري رئيس مركز ومدينة التل الكبير الاسماعيلية(تعيين جديد) رئيس حي غرب المنصورة –الدقهلية
– رضا على احمد قويطه رئيس مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى – الجيزة رئيس مركز ومدينة نبروه-الدقهلية
– سمير صدقى الامام لطفي رئيس حي العامرية أول – الاسكندرية رئيس مركز ومدينة المنزلة- الدقهلية
– سيد حسين حسن النخيلي رئيس مركز ومدينة أبو صوير المحطةالاسماعيلية رئيس مركز ومدينة منية النصرالدقهلية
– نجوى احمد امين عبد الجليل رئيس حي الجمرك – الإسكندرية رئيس مدينة محلة دمنة – الدقهلية
– احمد مصطفى محمود السايس تعيين جديد رئيس مركز ومدينة رفح – شمال سيناء
– طارق محمد عابد عابد تعيين جديد رئيس مركز ومدينة نخل- شمال سيناء
– اسامه احمد محمود عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة (تعيين جديد) رئيس مركز ومدينة الحسنة-شمال سيناء
– محمد محمد بهجت رياض عبدالمطلب تعيين جديد رئيس مركز ومدينة بئر العبد –شمال سيناء
– وليد السيد احمد المعداوى مصطفى رئيس مركز ومدينة مطروح – مطروح رئيس مدينة دهب – جنوب سيناء
– محمد منصور محمود شعير تعيين جديد رئيس مدينة نويبع- جنوب سيناء
– احمد قاسم احمد قاسم رئيس حي الضواحي – بورسعيد(تعيين جديد) رئيس حي الضواحي- بورسعيد
– سليمان فرج محمد على عطيه تعيين جديد رئيس حى الجنوب – بورسعيد
– محمد محمد السيد عامر تعيين جديد رئيس مدينة بورفؤاد- بورسعيد
– حمدي عبدالعليم حسن رئيس حى المنتزة أول الأسكندرية تم تعيينه رئيس مركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية
– خالد إسماعيل عبدالفتاح على رئيس حي الأزبكية بالقاهرة تم تعيينه رئيس مركز ومدينة أبوصوير المحطة بالإسماعيلية
– عمر مصطفى على فهمى إدريس تم تعيينه رئيس مركز ومدينة القنطر شرق بالإٍسماعيلية
– وائل محمود محمد حمزة فهمى تم تعيينه رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية
– أحمد محمد عبده الإسكندرانى رئيس حي السويس تم تعيينه رئيس مركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية
– أشرف على بهجت رئيس حي الزيتون القاهرة سابقاً تم تعيينه رئيس مدينة القصاصين الجديدة بالإسماعيلية
– سحر السيد لطفى رئيس مدينة جمصة بالدقهلية تم تعيينها رئيس مركز ومدينة ههيا بمحافظة الشرقية
– محمود محمد المرسى رئيس مركز ومدينة الباجور بالمنوفية تم تعيينه رئيس مركز ومدينة مينا القمح بالشرقية
– محمود ضياء الدين عيسى رئيس حى البساتين بالقاهرة تم تعيينه رئيس مركز ومدينة بنى سويف
– محمود محمد سعد رئيس مركز ومدينة الشهداء بالمنوفية تم تعيينه رئيس مركز ومدينة الفشن ببني سويف
– محمد سيد على رئيس مركز ومدينة المنيا تم تعيينه رئيس مركز ومدينة سمالوط المنيا
– سعد محمد محمد البدرى رئيس مدينة القصير بالبحر الأحمر تم تعيينه رئيس مركز ومدينة ملوي بالمنيا
– محمد محمود عزت تم تعيينه رئيس مركز ومدينة مغاغة بالمنيا
– محمد حلمى محمد رئيس مركز ومدينة مطاي المنيا تم تعيينه رئيس مركز أبو قرقاص ومدينة الفكرية بالمنيا
– محمد صلاح الدين ناجى رئيس ومدينة أبوقرقاص والفكرية تم تعيينه رئيس مركز ومدينة المنيا
– نبيلة على محمود رئيس مركز ومدينة الفتح بأسيوط تم تعيينها رئيس مركز ومدينة ديرمواس بالمنيا
– فادى يوسف لوقا رئيس مركز ومدينة الزرقا بدمياط تم تعيينه رئيس مركز ومدينة سنورس بالفيوم
– مدحت محمد حسن رئيس مركز ومدينة منفلوط بأسيوط تم تعيينه رئيس مركز ومدينة ديروط بأسيوط
– مصطفى محمد عبدالرحيم رئيس مدينة حلايب بالبحر الأحمر تم تعيينه رئيس مركز ومدينة أسيوط
– حسام محمدين عمران رئيس مركز ومدينة ديروط بأسيوط تم تعيينه رئيس مركز ومدينة منفلوط بأسيوط
– على يوسف أحمد تم تعيينه رئيس مركز ومدينة جرجا بسوهاج
– محمد عبدالحميد السيد تم تعيينه رئيس مركز ومدينة سوهاج
– حازم احمد على تم تعيينه رئيس مركز ومدينة المراغة بسوهاج
– محمود ثابت احمد تم تعيينه رئيس مركز ومدينة الوقف بقنا
– وجدى محمد مسلم رئيس مركز ومدينة ملوي بالمنيا تم تعيينه رئيس مركز ومدينة كو أمبو
– طارق لطفى حسين أحمد رئيس مدينة البصيلية بحرى بأسوان تم تعيينه رئيس مركز ومدينة أسوان
– إبراهيم محمد سليمان تم تعيينه رئيس مركز ومدينة دراو بمحافظة أسوان
– صابر حسين محمد رئيس مدينة كلابشة تم تعيين رئيس مركز ومدينة نصر النوبة بأسوان
– عبدالرحمن محمد حسين رئيس مركز ومدينة إدفو بأسوان تم تعيينه رئيس مدينة كلابشة بأسوان
– محمد محمود سيد رئيس مركز ومدينة نصر النوبة بأسوان تم تعيينه رئيس مركز ومدينة إدفو
– إيهاب محمد رشاد رئيس حى بولاق الدكرور سابقاً بالجيزة تم تعيينه رئيس حى جنوب الغردقة بالبحر الأحمر
– أشرف محمد حسن رئيس مركز ومدينة قويسنا بالمنوفية تم تعيينه رئيس مدينة حلايب بالبحر الأحمر
– عادل سيد نصر تم تعيينه رئيس مدينة القصير بالبحر الأحمر
– واصف عدلى السيد تم تعيينه رئيس مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر
– حامد أحمد حامد تم تعيينه رئيس حى شمال الغردقة بالبحر الأحمر
– أيمن محمد عبدالعال تم تعيينه رئيس مدينة الأقصر
– أحمد السنوسى عبدالله رئيس مدينة الكردى بالدقهلية تم تعيينه رئيس مركز ومدينة الطود بالاقصر .