بدء تعافي نجم سلة الزمالك من كورونا
كشفت زوجة شعبان عبدالوهاب “بينو” نجم كرة السلة بالنادي والمنتخب الوطني السابق عن بدء تعافي اللاعب من مرضه. وأضافت زوجة اللاعب أن “بينو” خرج من المستشفي اليوم وسيبدأ العزل بالمنزل لمدة أسبوعين مقبلين بعد تحسن حالته الصحية. وكان مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور قد قام بإجراء اتصالات مكثفة بوزارة الصحة للبحث عن مستشفى ليستكمل عبدالوهاب علاجه. كما تواصل المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس القلعة البيضاء وأحمد عادل عبد الفتاح عضو المجلس مع شعبان عبد الوهاب من أجل الاطمئنان على حالته.