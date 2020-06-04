بدء تعافي نجم سلة الزمالك من كورونا

كشفت زوجة شعبان عبدالوهاب “بينو” نجم كرة السلة بالنادي والمنتخب الوطني السابق عن بدء تعافي اللاعب من مرضه. وأضافت زوجة اللاعب أن “بينو” خرج من المستشفي اليوم وسيبدأ العزل بالمنزل لمدة أسبوعين مقبلين بعد تحسن حالته الصحية. وكان مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور قد قام بإجراء اتصالات مكثفة بوزارة الصحة للبحث عن مستشفى ليستكمل عبدالوهاب علاجه. كما تواصل المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس القلعة البيضاء وأحمد عادل عبد الفتاح عضو المجلس مع شعبان عبد الوهاب من أجل الاطمئنان على حالته.