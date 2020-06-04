الاستعداد لتشغيـل معهد الكبد الجديد لعـزل أعضـاء هيئـة التدريـس و العامليـن بجامعـة المنوفيـة

كتب عادل شحتينو

إجتمع اليوم الدكتور محمود قورة عميد الكلية و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و الدكتور محمد الصاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة لوضع الاستعدادات النهائية للبدء في تشغيل مستشفي عزل أعضاء هيئة التدريس و العاملين بجامعة المنوفية بمبنى مستشفي معهد الكبد القومى الجديد و ذلك بحضور الدكتور عبد الرحمن السباعي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة ومديري المستشفيات.. و خلال الاجتماع تم تشكيل الفرق الطبية اللازمة لتشغيل المستشفي من أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة بكلية الطب من تخصصات (التخدير والعناية المركزة – الأمراض الصدرية و التدرن – الباطنة العامة – الأمراض المتوطنة – القلب و الاوعية الدموية) و وضع خطط و بروتوكولات العلاج التى سيشرف عليها الدكتور سامى الدحدوح و تكليفه للإشراف الطبي علي الفريق و ذلك بالتنسيق مع معهد الكبد القومى و الاستعانة ببعض الأطباء، كما تم تكليف بعض أفراد الأمن و الخدمات المعاونة للمشاركة مع زملائهم من معهد الكبد القومى. هذا و قد تم الاتفاق علي تخصيص عيادة لفرز حالات المترددين من أعضاء هيئة التدريس و العاملين بالجامعة بالدور الأول بالمبنى و سيتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة من اشعة مفطعية و تحاليل طبية و عرضها علي اللجنة الاستشارية العليا من اساتذة كلية الطب في تخصصات الأمراض الصدرية و الأشعة التشخيصية و عمل دخول للحالات الإيجابية التى تحتاج العزل بالمستشفي، أما الحالات التى تحتاج العزل المنزلي سيتم صرف العلاج اللازم لهم و ذلك وفقا لقرار اللجنة الاستشارية العليا. و في هذا الصدد قامت اليوم وحدة التدريب و التعليم الطبي المستمر بالمستشفيات الجامعية بتدريب أطقم الفرق الطبية علي الطرق الأمنة السليمة وفقا لأسس علمية علي طرق إرتداء و خلع مستلزمات الوقاية الكاملة لجميع الأطقم الطبية. كما قام عميد الكلية و المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية و مديري المستشفيات بزيارة اليوم للتنسيق مع قيادات معهد الكبد القومى و تفقد الأدوار التى تم تخصيصها العزل بمبنى مستشفي معهد الكبد القومى الجديد و وضع الترتيبات النهائية و التأكد من توافر المستلزمات و الأدوية للبدء في استقبال الحالات.