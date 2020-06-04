“كورونا” تصيب مستشار وزيرة الصحة

أعلن مستشار وزيرة الصحة والسكان المصرية لشؤون الرعاية العاجلة والطوارئ شريف وديع اليوم الخميس، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال وديع في تصريح صحفي، إنه أصيب بالفيروس منذ أربعة عشر يوما ويخضع للعزل المنزلي، مضيفا أنه يمارس أعماله بإدارة منظومة الرعاية العاجلة والطوارئ من المنزل.

وأوضح أنه تم وضعه على جهاز الأكسجين وحالته مستقرة نوعا ما، مشيرا إلى أن الإصابة جاءت نتيجة التعامل مع المرضى المصابين بفيروس كورونا.

وذكر مصدر بوزارة الصحة، أن وديع لم يخالط وزيرة الصحة أو أي أحد بالوزارة، وفور اكتشاف إصابته تم وضعه بالعزل المنزلي علي الفور.

وكانت وزارة الصحة ا قد أعلنت أمس الأربعاء تسجيل 36 وفاة و1079 إصابة جديدة بفيروس كورونا.