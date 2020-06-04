الأهلي يشكو قناة الزمالك للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

الأهلي يشكو قناة الزمالك للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
تقدمت مجلس إدارة النادي الاهلي بشكوى اليوم إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة الزمالك متهما إياها بمخالفة كل الأعراف ومواثيق وضوابط العمل الإعلامي بما جاء عبر شاشتها من سب وقذف وخوض في الأعراض واتهامات باطلة على لسان رئيس نادي الزمالك المستمر في نهجه لأثارة الفتنة واشعال نار التعصب بين الجماهير.
وجاء في شكوى الاهلي أيضاً الهجوم والتطاول غير المبرر من رئيس نادي الزمالك والأكاذيب التي ساقها طعناً في الذمة المالية لمسئولي الأهلي دون سند أو دليل، بخلاف ما تضمنته تصريحاته غير اللائقة من تهديد ووعيد هو لا يملكه فضلاً عن نشره الكراهية بين الجماهير.
وحذر الأهلي في شكواه من استمرار قناة الزمالك في خروجها عن قواعد العمل الإعلامي وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على قيم وثوابت المجتمع المصري ووحدة الصف بين أبناء الوطن.