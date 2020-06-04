الأهلي يشكو قناة الزمالك للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

تقدمت مجلس إدارة النادي الاهلي بشكوى اليوم إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة الزمالك متهما إياها بمخالفة كل الأعراف ومواثيق وضوابط العمل الإعلامي بما جاء عبر شاشتها من سب وقذف وخوض في الأعراض واتهامات باطلة على لسان رئيس نادي الزمالك المستمر في نهجه لأثارة الفتنة واشعال نار التعصب بين الجماهير.

وجاء في شكوى الاهلي أيضاً الهجوم والتطاول غير المبرر من رئيس نادي الزمالك والأكاذيب التي ساقها طعناً في الذمة المالية لمسئولي الأهلي دون سند أو دليل، بخلاف ما تضمنته تصريحاته غير اللائقة من تهديد ووعيد هو لا يملكه فضلاً عن نشره الكراهية بين الجماهير.

وحذر الأهلي في شكواه من استمرار قناة الزمالك في خروجها عن قواعد العمل الإعلامي وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على قيم وثوابت المجتمع المصري ووحدة الصف بين أبناء الوطن.