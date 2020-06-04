حزب التجمع ينعي الكاتب الوطني الكبير رجائي الميرغني

ينعي حزب التجمع بمزيد من الحزن والأسى رحيل مناضل تقدمي كبير، وكاتب صحفي ونقابي متميز، هو الأستاذ رجائي الميرغني وكيل أول نقابة الصحفيين المصريين الأسبق.

كان الراحل الكبير نقابياً متميزاً، وإنساناً دمس الخلق عف اللسان، وقائداً مثقفاً واسع الأفق، جبهوي الحركة والنشاط، محبوباً من زملائه الكتاب والصحفيين.

وبرحيله تفقد الأسرة الصحفية نموذجاً نقابياً متميزاً، مجمِّعاً للقوى الوطنية والتقدمية، وتفقد كاتباً ومثقفاً كبيراً، ومدافعاً صلباً عن حرية الصحافة والصحفيين، وحرية الرأي والتعبير.

ويتقدم حزب التجمع قيادة وأعضاء وهيئات مركزية وفي المحافظات، للشعب المصري، والأسرة الصحفية، ولزملائه وأصدقائه وتلاميذه ومحبيه ولأسرته الكريمة، بخالص التعازي القلبية، مع دعواتنا له بأن يشمله الله بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته.