“النقل “: تطوير أسطول السكة الحديد بعربات اسبانى ضمن صفقة “ترانسماش هولدنج” الروسية

أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير الانتهاء من أعمال التطوير الشامل لـ90 عربة إسباني درجة أولى وثانية مكيفة في ورش ابوراضي للسكك الحديدية وذلك ضمن خطة الوزارة لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب. مشيرا إلى أن الوزارة تسير فى اتجاهين متوازيين لتدعيم أسطول العربات بالسكة الحديد الأول يتمثل في تطوير الأسطول الحالى من عربات الركاب حيث جاري تطوير ٢٠٠ عربة درجة ثالثة بالتعاون مع مصنع سيماف بالإضافة إلي الانتهاء من تطوير عدد ٩٠ عربة اسباني مكيفة بايدي العاملين بورش ابو راضي والاتجاه الثاني يتمثل في التعاقدات الضخمة التي أبرمتها وزارة النقل مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع عربات ومنها صفقة ال1300 عربة سكة حديد التي تم التعاقد عليها مع شركة ترانسماش هولدنج الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليون و50 ألف يورو



مضيفاً أن هناك عدد 33 عربة سكة حديد جديدة تم تصنيعها في روسيا ضمن الصفقة كان من المخطط وصولها نهاية الشهر الماضي ولكن بسبب الظروف الخاصة بكورونا سيتم شحنها خلال هذا الشهر لتوريدها إلى سكك حديد مصر على أن يتوالى وصول باقى الدفعات (بمعدل 35عربة شهريا) بالإضافة إلى أنه تم إبرام عقد توريد عدد 6 قطارات متكاملة بالاضافة الي عقد صيانة لمدة 6 سنوات من شركة تالجو الأسبانية بقيمة ١٥٧ مليون يورو مؤكدا أن تدعيم اسطول عربات الركاب بالسكة الحديد من خلال هذه الصفقات وتوالي وصول العربات الجديدة بالتوازي مع تطوير الأسطول الحالى، سيساهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل وتقديم خدمة مميزة للركاب