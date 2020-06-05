وريد 133 ألف و 252 طن قمح بالمنوفية وتوجيهات بتسهيل عمليات التوريد

كتب عادل شحتينو

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على إستمرار إستلام الأقماح الجديدة لموسم هذا العام بالشون والصوامع بنطاق المحافظة ، مشيراُ إلى أن إجمالى ما تم توريده منذ بدء موسم الحصاد بلغ 133 ألف و 252 طن قمح وسط إجراءات إحترازية ووقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، وأن ما تم توريده اليوم الجمعة 240 طن قمح ، هذا وقد بلغت السعة التخزينية للمحافظة 216 ألف طن وهو ما يفوق المستهدف. ومن جانبه شدد أبو ليمون محافظ المنوفية على المتابعة الدورية لإستلام محصول القمح حتى الإنتهاء من موسم الحصاد ، مؤكداً على تسهيل كافة الإجراءات أثناء الإستلام والتسهيل على المزارعين وتذليل كافة العقبات التى تعوق عمليات التوريد حفاظا على المحصول بإعتباره من المحاصيل الإستراتيجية الهامة. كما أكد المحافظ على أن الدولة تولى إهتماماً كبيراً بقطاع الزراعة والمزارعين وتقديم كافة الإرشادات والتوعية للحصول على أعلى زيادة لإنتاجية الفدان .