البيئة: مصر تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للبيئة على منصات التواصل الاجتماعى تحت شعار” حان وقت الطبيعة “

تشارك مصر العالم اليوم إحياء اليوم العالمي للبيئة من خلال الاحتفال على منصات التواصل الاجتماعى لوزارة البيئة والذى يقام هذا العام تحت شعار ” حان وقت الطبيعة ” و ذلك بعرض عدد من الفيديوهات والتنويهات للتوعية بأهمية الطبيعة وتنوعها البيولوجى للانسان ودور الفرد والمجتمع فى المشاركة فى حماية هذه الثروات الطبيعية والحفاظ عليها .

و أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، أن ما يتعرض له العالم من إنتشار فيروس كوفيد 19 هو رسالة للإنسانية وناقوس خطر للحث على أهمية السعى و العمل الجاد للتناغم مع الطبيعة بإعتبارها الفرصة الحقيقية لحماية الانسان وكوكب الارض لتحويل تلك المحنة الى فرصة حقيقية بالانضمام الى ركاب حماية الطبيعة و تنوعها البيولوجى و الذى لم يعد رفاهية بل لابد أن يكون جزء اساسى من تفكيرنا وحياتنا اليومية الآن وعلى كافة المستويات لبناء مستقبل متناغم مع الطبيعة ويتم إدارته على نحو مستدام لضمان صحة الانسان و كوكب الارض التى تعد شبكة مترابطة الكل فيها سواء وليس ببعيد عن الاخطار..