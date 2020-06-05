تغيرات واسعه بجميع مراكز المنيا
كتب اسامه سيد عبد العال
قال اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا إن حركة المحليات التي أصدرها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تضمنت تعيين : محمد النجار سكرتيرآ عامآ لمحافظه المنيا. محمد صلاح الدين ناجى رئيس مدينة أبوقرقاص والفكرية رئيسا لمركز ومدينة المنيا محمد سيد على رئيس مركز ومدينة المنيا رئيسا لمركز ومدينة سمالوط سعد محمد محمد البدرى رئيس مدينة القصير بالبحر الأحمر رئيسا لمركز ومدينة ملوي محمد محمود عزت رئيسا لمركز ومدينة مغاغة محمد حلمى محمد رئيس مركز ومدينة مطاي رئيسا لمركز أبو قرقاص ومدينة الفكرية بالمنيا نبيلة على محمود رئيس مركز ومدينة الفتح بأسيوط رئيسا لمركز ومدينة ديرمواس خالد عبد الرؤوف عزت مدير الاداره العامه لشئون مكتب المحافظ رئيسآ لمركز ومدينه مطاى.