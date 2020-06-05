تغيرات واسعه بجميع مراكز المنيا

كتب اسامه سيد عبد العال

قال اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا إن حركة المحليات التي أصدرها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تضمنت تعيين : محمد النجار سكرتيرآ عامآ لمحافظه المنيا. محمد صلاح الدين ناجى رئيس مدينة أبوقرقاص والفكرية رئيسا لمركز ومدينة المنيا محمد سيد على رئيس مركز ومدينة المنيا رئيسا لمركز ومدينة سمالوط سعد محمد محمد البدرى رئيس مدينة القصير بالبحر الأحمر رئيسا لمركز ومدينة ملوي محمد محمود عزت رئيسا لمركز ومدينة مغاغة محمد حلمى محمد رئيس مركز ومدينة مطاي رئيسا لمركز أبو قرقاص ومدينة الفكرية بالمنيا نبيلة على محمود رئيس مركز ومدينة الفتح بأسيوط رئيسا لمركز ومدينة ديرمواس خالد عبد الرؤوف عزت مدير الاداره العامه لشئون مكتب المحافظ رئيسآ لمركز ومدينه مطاى.