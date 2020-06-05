حملات ازالة مكثفة فى موقف سيارات الاسكندرية..رؤساء الاحياء الجدد يباشرون عملهم

كتب احمد سلامة

قامت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية بالتنسيق مع مديرية الأمن اليوم الجمعة بشن حملة موسعة داخل الموقف الجديد (محرم بك) ومحيطة حيث تمت ازالة التعديات والإشغالات التي تعوق حركة المرور وتحرير محاضر بالمضبوطات للباعة الجائلين والمتجاوزين من اصحاب الاكشاك والاماكن المرخصة . جاء بعد الزيارة المفاجئة التي قام بها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أمس، داخل الموقف ورصده لعدد من المخالفات والتى أعرب خلالها على استياءه الشديد من تقاعس مسؤولى الحى والاجهزة التنفيذية والرقابية فى السيطرة على الموقف .وطلب مراجعة كافة تراخيص المنشآت والاكشاك المواجدة . شارك في الحملة كل من المهندسة ابتسام الشافعي، رئيس حي غرب، ورئيس وحدة شرطة المرافق بالحي، وقوة من قسم شرطة كرموز، وشرطة المرافق. من جانبها قالت المهندسة ابتسام الشافعي، رئيس حي غرب في تصريح لها اليوم أن الحملة أسفرت الحملة عن رفع جميع الإشغالات وتكسير التعريشات المخالفة والتحفظ على عدد من الاشغالات المتنوعة. من جهة أصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء الاحياء الذين باشروا عملهم امس بالقيام بجولات ميدانية يومية والمرور داخل الاحياء لتنفيذ قرارت الازالة للمبانى والمنشآت المخالفة وتقديم المسؤولين عنها الى النيابة وتوعد المقصرين بالمحاسبة . كان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية قد أعتمد حركة التعيينات الجديدة لرؤوساء احياء الاسكندرية أمس وشملت الحركة نقل المهندسة سحر شعبان حنفى محمود من رئيس حى شرق الى رئيس حي غرب الإسكندرية ، و جيهان عبد الحميد محمد مسعود من رئيس مركز ومدينة برج العرب الى رئيس حي المنتزه اول بالاسكندرية. كما شملت الحركة نقل علاء محمد على يوسف من سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية الى رئيس حى وسط الاسكندرية ، و حسن عبدالنبي عبد المنعم الجمال رئيسا لمركز ومدينة برج العرب ، و محارب موسى عبد الرحمن هيلع من رئيس حى الجنوب بورسعيد الى رئيس حى شرق الإسكندرية ، و محمود شحاته محمود بريك رئيس مدينة ميت أبو غالب بدمياط الى رئيس حي الجمرك بالاسكندرية، و حسام عبد السلام محمد الشيخ رئيسا لحي العامرية أول بالإسكندرية ، و ضياء الدين عبد الحميد قطب من رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية بالقليوبية الى رئيس حى المنتزه ثان-الاسكندرية