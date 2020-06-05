العميد خالد عكاشة : مصر لديها القدرات الكاملة والجاهزة لحماية أمنها القومي.. والنشاط التركي في ليبيا يقوض الجهود الأممية للحل

أكد العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وعضو المجلس الأعلى لمكافحة الارهاب، أن النشاط التركي داخل دولة ليبيا يعد قبلة حياة لداعش وللتنظيمات الارهابية الاخرى و يقوض الجهود الاممية و عمل التحالف الدولي لمكافحة الارهاب الذي بذل جهود كبيرة خلال السنوات الماضية من أجل كسر شوكة سيطرة الجماعات الارهابية على مساحات شاسعة في كل من سوريا والعراق.

وقال الدكتور خالد عكاشة إن مصر تحذر من خطورة انخراط تركيا في الاراضي الليبية و قيامها بعمليات تجنيد وتدريب ونقل الالاف من المرتزقة والمليشيات من سوريا الى ليبيا و هو ما يعمق أزمة الامن والاستقرار والانقسام داخل هذا البلد.

*أ.ش.أ