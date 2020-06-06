القوي العاملة: تشكيل لجنة لوضع قواعد وآليات للعودة للعمل مع الحفاظ علي سلامة وصحة العاملين والمواطنين المتعاملين
أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان، قرارا بتشكيل لجنة مركزية لوضع قواعد وآليات العودة للعمل بديوان عام الوزارة ومديريات القوي العاملة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتحديد الضوابط والاشتراطات اللازمة لتسهيل عملية استئناف العمل مع الحفاظ علي سلامة وصحة العاملين والمواطنين المتعاملين .
ونص القرار علي قيام مديري مديريات القوي العاملة علي مستوي 27 محافظة بوضع رؤية بخطة عمل للمديرية في حالة التشغيل الكامل لجميع العاملين في الفترة القادمة ، وطبقا لما يستجد من قرارات حفاظ علي سلامة وصحى العاملي والمواطنين ، علي أن تصل هذه الرؤية في موعد غايته بعد غد الأثنين .
يأتي ذلك في إطار ما تتعرض له البلاد من اجتاح فيرس كورونا ، وطبقا لماصدر من توصيات من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة ، وحرصا من وزارة القوي العاملة وحفاظا علي جميع العاملين بجميع المديريات.