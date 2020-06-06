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القوي العاملة: تشكيل لجنة لوضع قواعد وآليات للعودة للعمل مع الحفاظ علي سلامة وصحة العاملين والمواطنين المتعاملين

كتب محمد مختار
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أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان، قرارا بتشكيل لجنة مركزية لوضع قواعد وآليات العودة للعمل بديوان عام الوزارة ومديريات القوي العاملة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتحديد الضوابط والاشتراطات اللازمة لتسهيل عملية استئناف العمل مع الحفاظ علي سلامة وصحة العاملين والمواطنين المتعاملين .
ونص القرار علي قيام مديري مديريات القوي العاملة علي مستوي 27 محافظة بوضع رؤية بخطة عمل للمديرية في حالة التشغيل الكامل لجميع العاملين في الفترة القادمة ، وطبقا لما يستجد من قرارات حفاظ علي سلامة وصحى العاملي والمواطنين ، علي أن تصل هذه الرؤية في موعد غايته بعد غد الأثنين .
يأتي ذلك في إطار ما تتعرض له البلاد من اجتاح فيرس كورونا ، وطبقا لماصدر من توصيات من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة ، وحرصا من وزارة القوي العاملة وحفاظا علي جميع العاملين بجميع المديريات.

محمد مختار
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