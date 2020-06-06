42 مليون ريال تكلفة حل 4 ألاف شكوي عمالية وديا خلال 3 شهور بالسعودية

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة أن التقرير الذي تلقاه الوزير من المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي ، أشار إلي ما كشفت عنه وزارة الموارد البشرية بالمملكة ، أنه تم تسوية 4 ألاف و778 دعوي عمالية بشكل ودى وبلغت إجمالي المبلغ المحصلة خلال الربع الأول من العام الجاري 42 مليونا و196 ألفا و898 ريالا سعوديا.