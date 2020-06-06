أشرف بيدس  يكتب :محمد فوزى..شحات الغرام

*بقلم أشرف بيدس :

البساطة والتجديد وقبلهما الموهبة.. هي الكلمات السحرية التي مثلت عتاده في رحلة الفن، حتى استقر داخل قلوب الناس وسكن وجدانهم، وعندما كانت تزداد الشهرة والنجومية كان يقابلها تواضع وبساطة وتتفجر ينابيع موهبته أكثر وأكثر، شلال من الإبداع لم يتوقف منذ البدايات وحتي لحظات المعاناة الأخيرة محدثا دويا هادرا في عالم التلحين والغناء والسينما الاستعراضية.. لم يكن نغما تائها يبحث عن موالا حزينا في أغاني العاشقين، بل كان حالة استثنائية من البهجة والتفاؤل وخفة الظل الطبيعية حاولت قدر طاقتها أن تخفي شجنا دفينا وحزنا عميقا لم يشعر به سوي قليلون، إنه محمد فوزي ابن البيئة المصرية الذي وظف فنه للبسطاء، ولم يتعالي بألحانه، وحقق بذلك المعادلة الصعبة والتي جرت في اتجاهين، الأول للجماهير -وكان مقصده- هو استمتاع وتذوق الناس بما يقدمه، والثاني للفن، تطويرا وتجديدا ودروسا يتعلم منها كل وافد جديد.

هناك مسافات – وهمية أو حقيقية – تفصل بين المتلقي والمبدع، أما في حالة محمد فوزي، فالأمر مختلف شكلا وموضوعا، فهو قادر أن يخرج من الكادر السينمائي ليتبادل القفشات مع الجماهير ثم يعود مرة أخري ليواصل ما يقدمه، حالة صادقة من حالات الارتباط والالفة غير المصطنعة، قبول آلهي لم يخلو من الذكاء والتخطيط، من القلب إلي القلب دون عوامل مساعدة، غلب علي كل مطربي السينما المصرية سمات من الحزن والشجن وأحيانا الكآبة، إلا محمد فوزي فهو الضاحك دوما والمبتسم حتي في أحلك الظروف، لم نر له دموع أو نحيب أو صراخ، حتي عندما كان يتأوه ويتعذب ويعاني، لم يفقد سماته البشوشة، وكأنه يعلم أن الامور ستسير في نصابها الطبيعي، وأن الأمر لا يستدعي تحميله أكثر من اللازم. فمن يريد الفرح والبسمة عليه بسماع أغانيه ومشاهدة أفلامه، تلك كانت قناعاته التي حرص دوما علي توصيلها لجماهيره، رغم أن الكواليس شهدت دموع وأحزان كثيرة.

من أيسر الكلمات وأسهلها وأبسط الألحان وأنغمها يدخل عالمه الغنائي حتي يظن البعض بأن الأمر هين، حيث تختفي التنهدات والآهات، ويعبر بمعاني شعبية ومتداولة (بعد بيتنا ببيت كمان، الحلو ساكن من زمان.. ابتسمله لما اشوفه، يجري يدخل من كسوفه)، و(فين قلبي يا ناس دلوني عليه، تاه مني خلاص، وازاي الاقيه) و(جاني اللي بحبه جاني وفرحت بقربه تاني.. ومين يا قلبي ينسي حبيبه الاولاني) و(تحت الشباك انا بستناك.. والنبي يا جميل تبعت نظرة) و(هو اللي متربي ع العز يا ربي يعمل كده فيا.. واشوفه اندهله واسوق علي اهله بالالف والمية) يمرر “فوزى”هذه الكلمات بصوت حريري دافيء، اتسمت ألحانه بالسهل الممتنع الذي لم يستطع أحد تقليده وظلت طزاجتها صالحة لكل الازمان، وتميز بالابتكار والتجديد ففي فيلم “معجزة من السماء” قدم أغنية “كلمني طمني” من دون فرقة موسيقية مكتفيا بصوت الكورال، وكانت هذه المرة الاولي التي يغني فيها مطرب وهو في الأصل ملحن من غير اصطحاب آلات موسيقية، والمدهش أن الاغنية حققت نجاحا كبيرا، وتتجلي موهبة “فوزى”اللحنية عندما يجمع في أغنية واحدة اتسمت بخفة الدم والعمق بين نعيمة عاكف وسليمان نجيب، كما نجح في تحديد نوعية الاغاني لكثير من المطربات اللائي عملن معه، وتأتي في مقدمتهم شادية وصباح، اللتين تميزا بالاغاني الخفيفة، وقد تخطت ألحانه 400 لحنا كان له النصيب الأكبر منها، في حين تعاون مع ليلي مراد، هدي سلطان، اسماعيل يس، شكوكو، نور الهدي، سعاد محمد، نجاة الصغيرة، فايزة أحمد، شهرزاد، وردة، شريفة فاضل، ماهر العطار، تحية كاريوكا، نعيمة عاكف، وكانت هناك أغنية يقوم بتلحينها لأم كلثوم كتبها عبد الفتاح مصطفي بعنوان “صعبان علي” لكن لم يمهله القدر من اتمامها. كما يعتبر “فوزي” أول من قدم أغنية رمضانية في السينما وذلك في فيلم “بنت حظ” وكانت الاغنية عن المسحراتي، وكذلك قدم أول أغنية عن الحج من خلال فيلم “حب وجنون” وكانت تقول “ياللي زرت البيت..ومن زمزم اتوضيت..وعلي النبي صليب”. وقام بتلحين النشيد الوطني لدولة الجزائر.

تميز محمد فوزي بأنه من أشهر المطربين الذين قدموا دويتو غنائي في السينما المصرية، وإذا كانت أغنية حكيم عيون لعبد الوهاب وراقية ابراهيم اشهر دويتو في السينما، فإن «شحات الغرام» يعد الاخف دما وقبولا وانتشارا، اضافة إلي عبقرية الفكرة والمضمون:

هي: يظهر صحيح اللي بتشكيه غلبان يا روميو الشحاتين

هو: غلبني ايه اللي عنيكي

هي: انا قلبي رق وأثر فيه صوتك يا كبدي علي المسكين

هو: لو تسعديه شيء في ايديكي

هي: مبقتش اقول الله يحنن، لا الناس تسميني بخيلة

هو: والبخل في الحب يجنن، صدقة وترضيني قليلة

هي: علي ما قسم وخلاص خدها

هو: ياخد عدوينك

هي: نادية ولسة بعنقودها

هو: يا روح محبينك

هذه الكلمات تحتاج لعبقرية لحنية تضيف إليها ولا تطفئ من بريقها، كما ان ادائها اتسم بخفة ظل «فوزى» و«ليلي» وقدرتهما العالية في توصيل المعني بأداء طربي راقي وبشاشة ملفتة. وإذا كان هناك ما يعرف بالكوميديا الغنائية، فأن محمد فوزي هو مؤسسها الأول والأخير.

ولد محمد فوزي حبس عبد العال الحو (28-أغسطس-1918\20 أكتوبر- 1966) في قرية كفر الجندي الواقعة علي أطراف طنطا، لأب من قراء القرآن الكريم، وأم فلاحة، وتمتع بعزوة من الاشقاء بلغت 21 شقيق وشقيقة كانت من بينهم الفنانة هدي سلطان الذي انتج لها فيلم “فتوات الحسينية” 1954 وشاركها البطولة زوجها انذاك فريد شوقي، تلقي تعليمه الاولي في كتاب القرية كحال كل ابناء القري الفقيرة، ومنه انتقل إلي المدرسة الابتدائي وصولا بالمرحلة الثانوية، ازداد ولعه بالفن في تلك المرحلة العمرية وتعلم كتابة النوتة الموسيقية علي يد محمد الخربتلي الذي كان يعلم في الفرقة الموسيقية العسكرية، وشهدت هذه الفترة جولات لهما في الموالد والافراح، وبدأ ينتشر صيته في القري المجاورة مما أغضب الوالد معترضا علي اشتغال ابنه بالفن، لكن “فوزى” لم يتمثل ويقرر الرحيل إلي القاهرة 1938 علي غير رغبة والده، وهناك يبدأ مشوار المعاناة بحثا عن الذات، تمر الأيام صعبة يتجرع فيها ويلات الحاجة والحرمان، حتي تسوقه المصادفة ليعمل في كازينو بديعة مصابني ملجأ المواهب وملاذ كل فنان يتحسس طريقه، تقتنع “بديعة” بموهبته وتتعاقد معه بأجر 7 جنيه شهريا، ويلتحق بالعمل وتصاحبه الراقصة لولا في اغانيه، لكن تنشب بينها وبين صاحبة الكازينو مشكلة، فتقوم الأخيرة بطردها من العمل، ويتعاطف “فوزي” معها ويقرران الاثنان الرحيل، ليشكلا معا ثنائيا فنيا طاف جميع محافظات مصر، ثم ينضم بعد ذلك لفرقة فاطمة رشدي، وفي هذه الأثناء يلتحق “فوزي” بمعهد الموسيقي العربية الذي يتخرج منها مصقلا موهبته بالدراسة، ثم يلتحق بمحطته الاخيرة من خلال الفرقة القومية المصرية وهناك يشاهده يوسف وهبي في إحدي العروض المسرحية ويسند له دور صغير في فيلم “سيف الجلاد” عام 1944، ليخطو أول خطوة نحو السينما، وفي العام التالي يبدأ تجربته الثانية من خلال فيلم “قبلة في لبنان” للمخرج أحمد بدرخان الذي يقدمه في أول بطولة سينمائية أمام نور الهدي في “مجد ودموع” عام 1946، وتتوالي الأعمال السينمائية لتصل إلي 36 فيلم (أصحاب السعادة، عدو المرأة، العقل في اجازة، قبلني يا أبي، عروسة البحر، صباح الخير، صاحبة العمارة، حب وجنون، نرجس، الروح والجسد، بنت حظ، المجنونة، المرأة شيطان، فاطمة وماريكا وراشيل، صاحبة الملاليم، آه من الرجالة، بنت باريز، الزوجة السابعة، الانسة ماما، غرام راقصة، الحب في خطر، نهاية قصة، ورد الغرام، من أين لك هذا، يا حلاوة الحب، فاعل خير، ابن للايجار، بنات حواء، دايما معاك، ثورة المدينة، معجزة من السماء، كل دقة في قلبي، ليلي بنت الشاطئ) ورغم أن محمد فوزي لم تتجاوز مسيرته السينمائية اكثر من 15 عاما لكنه استطاع أن يقدم هذا العدد الكبير من الأعمال السينمائية متفوقا علي محمد عبد الوهاب (7 افلام) وعبد الحليم حافظ (16 فيلما) في حين أن فريد الأطرش الذي تجاوز تلك الفترة بثلاثة أضعاف لم يصل لعدد أفلامه (31 فيلما) ولم يكن التفوق من ناحية الكم فقط، بل كانت القيمة الفنية والتي ارتبطت بالحضور والسلاسة والبساطة وقدرته علي تجسيد الشخصيات المختلفة التي قام بتأديتها وأن كانت أغلبها تتمحور في اتجاه واحد.

احتلت مديحة ويسري وصباح أكبر مشاركة سينمائية (6 أفلام لكل واحدة) ثم تأتي بعد ذلك سامية جمال وليلي فوزي (3 افلام لكل واحدة) أما ليلي مراد وتحية كاريوكا وكاميليا (فيلمين لكل واحدة) ثم فيلم واحد لكل من رجاء عبده وعقيلة راتب وأحلام وماري كويني ونعيمة عاكف وفاتن حمامة، وشاركت شادية في العديد من الافلام دون أن تنفرد بالبطولة أمامه. وبالنسبة للمخرجين يحتل حلمي رفلة القائمة برصيد14 فيلما، ثم حسين فوزي برصيد 9 أفلام، وأحمد بدرخان ونيازي مصطفي وبركات فيلمين لكل واحد، أما محمد كريم وعباس كامل وعز الدين ذوالفقار وابراهيم عمارة وعاطف سالم واحمد ضياء الدين فلكل واحد فيلم فقط. ويحتل اسماعيل يس وسليمان نجيب أكبر مشاركة في افلامه.

أقدم محمد فوزي علي انتاج فيلمين ملونين، وهما “بابا عريس” 1950، و”نهاية قصة” 1951، وقام بارسالهما إلي باريس للتحميض، وللأسف نتيجة بعض الاخطاء اتلفا الفيلمين تماما، وفشلت كل المحاولات في انقاذهما، فقام بإعادة تصويرهما مع دفع جميع التكاليف من أجور فنيين وممثلين، وقام بانجازهما مرة أخري، بتكلفة اجمالية تجاوزت 120,000 الف جنيه مصري، وهو رقم يستطيع أن ينجز به 10 أفلام ويحقق ضعف هذا المبلغ ربحا صافيا، ولكنها أخلاق الفنان الذي يسعي لتقديم فنا مختلفا دون التعويل علي المكسب والخسارة، فكل ما كان يشغل باله هو تحقيق طموحه الفني. في وقت انصرف كثير من النجوم علي شراء الاراضي والعقارات وتأمين مستقبل أولادهم.

تزوج محمد فوزي ثلاث مرات، الزيجة الاولي1943 كانت من السيدة هداية والذي انجب منها نبيل وسمير ومنير، أما زوجته الثانية فكانت من الفنانة مديحة يسري 1952 التي انجبت له عمرو ووفاء التي ماتت وهي في سن صغيرة، اما الزوجة الثالثة فكانت من فاتنة المعادي كريمة 1960 والتي عملت بالتمثيل وشاركت عبد السلام النابلسي فيلم “حلاق السيدات” وانجب منها ابنته ايمان.

ظهر محمد فوزي في وقت ازدحمت فيه الساحة الفنية بالعديد من الأسماء الكبيرة من ملحنين ومطربين اشتدت بينهما المنافسة، لكنه نجح في الخروج من هذه الدائرة الضيقة، ونأي بنفسه وفنه بعيدا عن الصراعات والمشاحنات، فلم يذكر اسمه في حكاية تجمعت حولها خيوط مؤامرة او تراشق او اتهامات، فقد وعي مبكرا ان رسالته هي تقديم موسيقاه للجماهير بشكل بسيط وسهل بعيدا عن المبالغة، لذلك مثل حالة خاصة واستثنائية واستطاع أن يرسخ اقدامه وسط هذا المناخ المكتظ بالمواهب الاستثنائية والتي لم تتكرر بهذا الزخم في أي مرحلة من المراحل فيما بعد.

ساعد “فوزي” علي النبوغ والتحليق المثالية التي تحلي بها، واخلاقه الرفيعة التي شهد بها كل من تعامل معه واشتهر بها وسط زملاؤه، كما كانت لعفويته وتلقائيته سبل رحبة لتمرير أغانيه للجماهير التي صدقت وتفاعلت مع كل إنتاجه الغنائي والفني الذي وصل إليهم بسهولة ويسر، ليس لأنه فنان اصيل يملك من الموهبة والحرفية الكثير وهي أمور لا غني عنها، وإنما لقدرته في التعبير عن فئات كثيرة بشعبيته المتأصلة واستخدامه لمفردات بسيطة ومتداولة، لم تختص فئة دون الأخري، بل كانت مثل فيضان النهر يستطيع أي كائن أن ينهل منه.

عندما يقوم عبد الوهاب بتلحين اوبريت مجنون ليلي، فهو بذلك يضع النقاط عند نهايات الجمل ويختم بالشمع الأحمر «ممنوع الاقتراب أو اللمس»، لكن فوزي المتطور والمبدع عندما يتصدي لشعر أحمد شوقي ممزوجا بكلمات عامية فهو لم يقصد بذلك اعادة طرح للاوبريت، ولكنه كان يدرك بحسه الفني إنه لم يصل للعامة، فخاطر بتقديمه مرة أخري أمام صباح واسماعيل يس في فيلم «الانسة ماما» دون أن يشوه من معانيه أو يسخر من قيمته الشعرية، وحرص أن يقدمه في شكل رزين ووقور بكلمات بسيطة يفهمها البسطاء، ويحقق أيضا القيمة الفنية العالية، وينجح باقتدار في ذلك، لكن الكثيرون لا يتنبهون.

الكبار يغنون للكبار، أغاني الغرام والسهد والهجر والعذاب، ولم يجرؤ واحد منهم مهما بلغ من مكانة وشهرة وقدرة أن يقدم علي أغنية مثل «ماما زمانها جاية» خصوصا إذا كان حقق نجاحاته في الغناء العاطفي، فهي لا تحتاج إلي ملحن كفء أو مطرب يملك أدواته، بقدر ما تحتاج إلي من يفهم سلوكيات طفل لم يتعدي عمره ثلاث سنوات، وهذه أشياء تحتاج اساتذة علم نفس وباحثون في رياض الاطفال، وقبل كل ذلك يجب أن يتحلي من يؤديها بخفة دم حتي لا تنفر الاطفال عند سماعها: (( عارف الواد اللي أسمه عادل.. جه دكتور وعامله ايه .. لقى رجليه زي الفتله.. بص شويه جوه عنيه.. راح مديله حقنه كبيرة.. عارف اداله الحقنه ديه ليه.. ما بيشربش اللبن الصبح.. وكل صحابه ضحكو عليه .. وهو من يومها شرب ويبكبر.. واترباله عضل في ايديه))، لكن “فوزى” يستطيع أن يفعل ذلك وينجح ويستطيع بأداء ساحر أن يخترق كل القلوب الصغيرة اليانعة ربما لأنه كان يحمل قلب أبيض صاف لم يعرف خبث الكبار، والدليل هو رد فعل أي طفل عندما سماع تلك الأغنية، وعندما نجري استطلاع عن أشهر أغنية للاطفال في تاريخ الفن ستقتسم أغنية “ماما زمانها جاية” الجائزة مناصفة مع أغنية “ذهب الليل”1956 التي كتبها حسين السيد ((نذر عليا اجيلكو واولع شمعة من شمعة.. لحد الشبر ونص مايكبر ويروح الجامعة .. ميمي دكتور وسعاد دكتورة واحنا ندعيلكم.. وصلاح يبقى محامي وتوتو قاضي يصالحكم.. وعصام بكره حيبقى ضابط ويدافع عنكم.. يفدي وادي النيل بحياته وحياته منكم)) وهي ايضا من تلحين وغناء العملاق محمد فوزي، والاثنتين من اوائل الاغاني التي قدمت للاطفال، ولم نري رغم مرور اكثر من 60 عاما أغنية للاطفال وصلت إلي شهرتهما.

مازال مشوار الفنان ممتد بفتح آفاق جديدة في كل الاتجاهات ذات الصلة بالإبداع، فمن الغناء إلي التلحين ثم التمثيل ومنه يخوض مجال الإنتاج السينمائي، ويقدم الاستعراضات الغنائية التي حرص علي تنوعها وتطورها، مجددا في اداءه وأدواته، حتي يأتي عام 1958 ليخوض معترك آخر كان أولي أن تقوم به الدولة أو رجال الصناعة والاستثمار، لكن الفنان الواعي والمتجدد ينتبه عقله المتوهج باختراق مجال جديد خصوصا إذا ارتبط بصميم عمله الفني، وهو إقامة شركة لإنتاج الاسطوانات التي كانت تستورد من الخارج بتكلفة عالية (كانت تتجاوز الاسطوانة الواحدة أكثر من جنيها مصريا) غير أنها كانت قابلة للكسر، وبالفعل ينشأ شركة مصرفون لإنتاج الاسطوانات وتعبئتها، يجمع الرجل تحويشة عمره من سنوات الكفاح والنضال والتعب وبعد أن يبيع كل ما يملكه من عقارات واراضي وشقق يكتمل رأس المال والذي بلغ 300,000 الف جنيها مصريا, ويبدأ في تنفيذ حلمه الذي لم يكن يريد منه الربح بقدر ما كان يرغب في ضرب الاحتكار الأجنبي بإنتاج اسطوانة محلية بتكلفة 35 قرشا غير قابلة للكسر ويمكن تعبئتها علي الوجهين وليس وجه واحد، ويبدأ المشروع بإنتاج اسطوانات للقرآن الكريم، ثم يتعاقد مع أم كلثوم ونجاة وتتسع الدائرة لتشمل فايزة احمد ومحمد رشدي ومها صبري وآخرين من نجوم الطرب، واستن “فوزي” نظاما جديدا لم يكن معمولا به في مصر، وهي حصول الفنان علي نسبة من ايراد بيع الاسطوانات، ولأول مرة تعطي حقوق الاداء العلني والطبع الميكانيكي للمغني، بعدما كانت مقصورة علي المؤلف والملحن، وبالفعل تحصل أم كلثوم علي هذه النسبة، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، وبعد أقل من ثلاث سنوات يأتي قرار تأميم الشركة.

عندما أمم رجال الثورة مصنع الاسطوانات التي اقامه بعرق جبينه وكفاح السنين لم يدرك من اتخذ القرار أنه يصدر قرار بتأميم نبع من الموهبة وحلم ما كان يبغي سوي النهوض بالموسيقي وتطويرها وجعل الأغنية ميسورة ومتاحة من خلال اسطوانة تباع بقروش محدودة، يمكن أن يمتلكها اي فرد من أفراد المجتمع باختلاف فئاتهم، كان فرمانا جائرا بتحديد طموحات فنان عاش للناس، لم يحتمل الرجل أن تكون تلك هي المكافأة التي تخبئها له السلطات الحكومية، وعندما يعترض ويستفسر، يقال له أنها أوامر عليا في صالح الوطن، ويعين مستشار بأجر 100 جنيها مصريا، يتقاضاها كل أول شهر، وبعد ثلاثة أشهر يدخل عليه أحد القراصنة ويخبره بأنه تم الاستغناء عن خدماته، وان الشركة التي كان يملكها ليست في حاجة إلي خدماته، وفجأة يتحول الوجه البشوش الضاحك المبتسم دوما إلي وجه عبوس مكتئب، بعدما سلبوا منه حلمه وعرقه وكفاحه، لم تكن النهاية تحتاج لمقدمات أكثر من تلك الفاجعة التي تملكت منه وافترست ما تبقي له من عزيمة وطموح، يضمحل الجسد الموفور بالصحة ويعتل، ويفقد 33 كيلو من وزنه، ولم يجد مصاريف العلاج، فتقوم الدولة التي سرقت أمواله بعلاجه علي نفقتها، ليرحل وفي قلبه مرارة وحزن حاول خلال مسيرته الفنية ألا يتسرب منها شيئا ولو يسيرا لجماهيره.

يسدل الستار علي الفنان المحبوب محمد فوزي، وتطوي الأيام الذكريات المريرة التي اعتصرت الرجل وسلبته مدخرات عمره، لكن يبقي في النهاية فن ظل وسيظل طاقة من النور والفرح والابداع لم يستطيع أحد أن يتجاوزها، ونزعم أن الامر يحتاج إلي كائن خرافي لتحقيق ما حققه محمد فوزي الذي ملأ قلوب محبيه بالبهجة، ورحل دون أن يأخذ شيئا، لكن ظل هناك شيئا لا يقدر بالمال وهو الخلود والسيرة الحسنة التي ظلت تلاحقه عندما يذكر اسمه.