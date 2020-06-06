متحدث الرئاسة : “حفتر” و”عقيلة” في قصر الإتحادية

قال المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية بسام راضي أن االرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل اليوم السبت بقصر الاتحادية كلٍ من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وذلك بحضور الفريق اول محمد زكي وزير الدفاع، و عباس كامل رئيس المخابرات العامة والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب والسيد سامح شكري وزير الخارجية”. وأضاف : “يأتي لقاء الرئيس بالقادة الليبين من منطلق حرص مصر الثابت علي تحقيق الاستقرار الامني والسياسي في ليبيا ولشعبها الشقيق، وباعتبار أن أمن ليبيا امتداد للامن القومي المصري، بالاضافة الي تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن علي المحيط الإقليمي والدولي”