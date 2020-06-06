بعد إصابته بـ”كورونا” ..وزارة الهجرة تستجيب لطلب نقل ثروت سرور من دبي إلى القاهرة

مابين الحياة والموت يرقد ابي العجوز في احد مستشفيات دبي يصارع اللعين الذي راح ينهش في جسده دون هوادة .. الحبيب والصديق نن العين ونبض القلب.. والدي الانسان والفنان. ثروت سرور الشقيق الاكبر للشاعر الراحل نجيب سرور.. ووسط رائحة الموت التي تحاصرني ووسط.. حالة اغلاق كورونا لمجال الطيران فى وجوه العالم .. ومع مطالبات والدي بصوت لا يكاد ان يسمع برغبته في ان تفيض روحه على ارض معشوقته مصر .. استجابت على الفور معالي الوزير نبيلة مكرم وزير للدولة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج لمناشدتي لها عبر تليفون صغير من صديقة عمرى الكاتبة الصحفية حنان مفيد فوزي.. لتكرس فريق عملها في دبي ممثلا في السيد المستشار مينا زاهر الذي تواصل مع السيد طارق الاجاوى من ادارة شركة مصر للطيران من اجل نقل والدي باقصى سرعة على اول طائرة استثنائية للعالقين في دولة الامارات تحت عناية طبية فضلا عن متابعة الحالة الصحية لوالدي بشكل يومي .

لا املك سوى ان اتوجه بالشكر لوزيرة الهجرة وفريق عملها الدؤوب في الامارات داعية المولى بان يصل ثروت سرور الى وطنه باقصى سرعة ..

*الكاتبة الصحفية أمل سرور.