“وثيقة القاهرة”مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة الليبية

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي وقائد “الجيش الوطني الليبي” خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح اليوم السبت عن مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة الليبية.وتضم “وثيقة القاهرة” الجديدة مقترحات بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من الاثنين الثامن من يونيو وتجديد الدعوة إلى استئناف مفاوضات السلام في جنيف.

,استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي المشير خليفة حفتر “قائد الجيش الوطني الليبي” ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في قصر الاتحادية.وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، في بيان له أن الاجتماع يعقد بحضور وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، ورئيس المخابرات العامة عباس كامل، ووزير الخارجية سامح شكري، بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال.ولفت المتحدث إلى أن الاجتماع يأتي “من منطلق حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا وشعبها الشقيق، باعتبار أن أمن ليبيا امتداد للأمن القومي المصري، بالإضافة إلى تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن على المحيط الإقليمي والدولي”.