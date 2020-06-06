نظرا لحالته الصحية الحرجة.. أسرة ثروت سرور تناشد وزيرة الهجرة التدخل لنقله من الامارات إلى وطنه مصر

تناشد أسرة ثروت سرور السفيرة نبيله مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج التدخل لسرعه نقل “ثروت سرور ” من دولة الإمارات العربيه إلى وطنه مصر خاصة وانه يعانى من مرض شديد وفى حالة شديدة الخطورة ويحلم أن يستكمل علاجه فى بلده وبين أسرته هذا وكانت الكاتبة الصحفية أمل سرور قد أشادت بتعاون وزيرة الهجرة مع اسرة “سرور ” واكدت أن الوزيرة تفاعلت مع مناشدة أسرة “سرور”، بنقل ثروت سرور -الشقيق الأكبر للشاعر نجيب سرور- من الإمارات إلى مصر بأقصى سرعة، وتحت عناية طبية، بعد الأزمة الصحية التي يتعرض لها في البلد العربي الشقيق. وأضافت أمل سرور أن والدها يرقد بين الحياة والموت، في أحد مستشفيات دبي، يصارع مرض السرطان، الذي ينهش في جسده دون هوادة، ورائحة الموت تحاصرني، حالة إغلاق كورونا لمجال الطيران فى وجوه العالم، ومع مطالبات والدي بصوت لا يكاد أن يُسمع برغبته في أن تفيض روحه على أرض بلده العزيز مصر، استجابت على الفور الوزيرة نبيلة مكرم وزير للدولة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لمناشدتي لها، لتكرس فريق عملها في دبي، ممثلا في المستشار مينا زاهر، الذي تواصل مع طارق الأجاوى، من إدارة شركة مصر للطيران، من أجل نقل والدي باقصى سرعة، على أول طائرة استثنائية للعالقين في دولة الإمارات، تحت عناية طبية، فضلا عن متابعة الحالة الصحية لوالدي بشكل يومي. وأضافت “أمل ” ومن المتوقع أن نعود إلى مصر فى أقرب رحلة، كما وعدت معالي الوزيرة، ولا أملك سوى أن أتوجه بالشكر لوزيرة الهجرة وفريق عملها الدؤوب في الامارات، داعية المولى بأن يصل ثروت سرور إلى وطنه بأقصى سرعة يذكر أن “ثروت سرور ” أحد مؤسسى حزب التجمع وشغل العديد من المواقع القياديه كان آخرها “امينا للحزب بمحافظة البحيرة” وعضو اللجنة المركزية للحزب كما أنه له العديد من الأعمال االأدبية التى نشرت فى أهم الصحف الأدبية المتخصصة