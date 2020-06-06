محمود الدسوقي يكتب : أحمد نصار .. المناضل حتى الرمق الأخير

في ذكري رحيل الطبيب والثوري المقاتل : سلامُ عليك في ذكراك..أسلوبه الغامض يتملكني في الكتابة عنه .. لوغاريتمات حكاوي التنظيمات السرية تدور في محراب ذكرياتي معه ، اتساقه مع ذاته ونقده اللاذع لتجاربه أشباح مألوفة تُطاردني مع كل نجاح يُخيل لي أنه تحقق ..

لقاء تشاوري شبه دوري .. يونيو 2013 ..

جماعة إرهابية داخل قصر الاتحادية في العاصمة المصرية القاهرة،الثلاثون من هذا الشهر ليس مجرد تاريخ سيشهد معركة وطنية ضد سلطة عميلة, بل هناك معركة خاصة وستكون نهائية وحاسمة لها بُعد تاريخي بين الإخوان وحزب التجمع ،خاصة بعد مظاهرات 24 أغسطس 2012 الذي أعلن فيها “التجمع” منفرداً معارضته لهذه السلطة والعمل علي إسقاطها ،وفي المؤتمر العام السابع للحزب المنعقد بتاريخ 27 فبراير 2013 افتتحنا المؤتمر بهتاف ” يسقط يسقط حكم المرشد ” ،وفي حوار مُطول لرئيس الحزب سيد عبد العال مع جريدة الوطن بتاريخ 28 إبريل 2013 صرح ” بأنه لا انفراجة سياسية قبل رحيل الإخوان عن الحكم ” ووصفهم ” بالتشكيل العصابي ” ،وتم الإعلان ولأول مرة عن سيناريو ما بعد مرسي حيث طالب رئيس التجمع برحيل مرسي ويتولي رئيس ” الدستورية العليا ” رئاسة البلاد .. كل هذا جعل مجرد التفكير في مظاهرات 30 يونيو أمر محفوف بالعديد من المخاطر وطنية كانت أو تنظيمية أو حتى شخصية ، حالة اضطراب بدأت مع الأول من يونيو زادت من اللقاءات التنظيمية والتشاورية وتناولت البحث والتساؤل عن التحضير والاستعداد لليوم الأخير من الشهر الموعود .

عشية ما قبل منتصف الشهر ..لقاء تشاوري مع طبيب قرية الراهب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الدكتور أحمد نصار والأمين الأسبق للحزب بالمنوفية ،كان طلب اللقاء بناء علي اتصال من الزميل هيثم شرابي أمين حزب التجمع بالمنوفية ،وكنا نعلم يقيناً أن مناقشة أي أمر تنظيمي أو سياسي هام بين ثلاثتنا مجتمعين في عدم وجود الزميل أسامة أبو طالب باعتباره أمين المحافظة السابق ـ والمتواجد خارج المنوفية ـ هو أمر صعب ، وكانت مثل هذه اللقاءات التي تجمع أمين المحافظة الحالي والسابق والأمين الأسبق عضو المكتب السياسي وأمين الشباب تتم غالباً للتشاور حول موضوعات ذات أهمية قصوى خاصة وأن هذا الاجتماع بحضور زميلين من أعضاء اللجنة المركزية، ولم يكن هناك أي اجتماعات دورية تنظيمية أو تشاوريه منذ وصول مرسي للحكم إلا وتتناول كيفية التصدي والمواجهة لمخطط الجماعة في إحكام السيطرة علي الوطن وبسط نفوذ الجماعة علي مقدراته .

بدأ الدكتور أحمد بالسؤال عن موضوع اللقاء ” والخاص بترتيبات 30 يونيو ” ،وبدأت مع الزميل هيثم شرح الفكرة ،وكان مفادها أن محافظة المنوفية بلا محافظ منذ أكثر من ستة أشهر بعد تولي الاخواني محـمد علي بشر وزارة التنمية المحلية في ديسمبر 2012 والذي كان يشغل منصب المحافظ ،وخلال أيام سيتم تعيين محافظاً للمنوفية ومن المتوقع أن يكون محسوباً علي الجماعة الإرهابية وهذه فرصة كبيرة لأن يكون التحرك في 30 يونيو بادئاً من المنوفية ـ خاصة مع الدور الرئيسي والهام لمثقفي المنوفية في دعم استمرار اعتصام وزارة الثقافة ـ ،وكان رده مباشراً ومباغتاً من ” رفض الفكرة لتخوفه الشديد من أن التحرك الآن قد يحول 30 يونيو من ثورة ضد مرسي والجماعة إلي تحرك ضد مجرد محافظ ” ،ثم توالت أسئلته علي ذات الطريقة والذي يبدو منها أنه يرفض بشكل قاطع أي فعل يؤثر سلباً علي التحركات يوم 30 يونيو .

وأثناء الاستراحة من الجولة الأولي من اللقاء يصل الزميلين الشاعر أحمد الصعيدي والشاعر علي بدر عضوي اللجنة المركزية واللذين حولا كافة مخاوفه إلي محاولة مناقشة مقترح التحرك ،وكانت كل أسئلته الاستنكارية هي السبيل للوصول لمقترح لبدء الاعتصام أمام الديوان فور تعيين محافظ ،وبالرغم من وضوح هذا المقترح وشبه اكتماله إلا أنه انتهي إلي عدم موافقته علي الفكرة من أساسها لسببين أولهما هو الحفاظ علي سلامة شباب الحزب والثاني تخوفه من فشل الاعتصام وعدم صموده حتى 30 يونيو وبالتالي الانتصار المعنوي للجماعة الإرهابية مما يُضعف من تحركات 30 يونيو في المنوفية .. وربما كان ضمان سلامة شباب الحزب نستطيع تحقيقها، إلا أن مجرد التفكير في احتمالية فشل 30 يونيو هو أمر يثير القلق والفزع في نفس كل تجمعي .

انتهي اللقاء وكعادته يتركنا في حيرة من أمرنا ويدفعنا إلي مزيد من التفكير والتشاور والأهم هو تحمل المسئولية ، وخلال يومين وفي صباح الأحد 16 يونيو 2013 تواردت الأنباء عن تعيين أحمد شعراوي مسئول الفتيات في الجماعة محافظاً للمنوفية ـ كان الخبر في غاية السعادة فقد كان هناك تخوف ربما يؤثر علي مقترح الاعتصام إذا ما تم تعيين محافظ بعيد عن الجماعة وحلفائها ـ وتم التأكد من داخل الديوان نفسه من صحة الخبر وأن ” مسئول الفتيات بالجماعة ” سيحضر لمقر عمله بديوان المحافظة غدا الاثنين 17 يونيو بعد حلفه اليمين الدستورية، وبدأ العمل في تنفيذ المقترح بدءاً من مساء الأحد 16 يونيو ،واتصلت بالدكتور أحمد نصار في مكالمة لم تتجاوز ثواني معدودة أبلغته أننا في العاشرة والنصف صباحاً سنذهب للتهنئة وكان رده شديد الاقتضاب ” ماشي .. سلامتكم هي الهدف الأول ” .. تمام يا دكتور ..

في العاشرة والنصف وخمس دقائق من صباح يوم بدء الاعتصام الاثنين 17 يونيو بمقر الحزب بشبين الكوم والذي يبعد عن مبني المحافظة عدة دقائق ،يتلقي الزميل هيثم شرابي أمين المحافظة اتصال من الدكتور أحمد نصار ليسأل عن سبب التأخير ونقل له سريعاً الأجواء وسط مدينة شبين الكوم ومحيط مبني المحافظة وأكد أنه بصحبة الزميل علي بدر منذ الصباح وأن الزميل أحمد الصعيدي في طريقه إلينا..وبالرغم من موقفه الصارم من رفض الفكرة إلا أنه ومنذ اللحظة الأولي التي بدأ فيها النقاش قد شكل مع الزميلين عضوي اللجنة المركزية مجموعة لإدارة الأزمة والاعتصام ،كان الطبيب المقاتل له أسلوب خاص يتسم بالغموض إذا ألفته فلن تجزع من عصبيته المفتعلة أحياناً كثيرة ،وإذا فهمته فإنك ستشاركه في عزف أعزب سيمفونية تنظيمية وسياسية يصل تأثيرها الجماهيري إلي أبعد مدي .

دام مرورك في ذكرياتنا التي لو قُدر لي أن أروي إحداها في كل ذكري سنوية لرحيلك لحييت ألف عام .

*بقلم محمود الدسوقي