رسميا ..بايدن يواجه ترامب في انتخابات نوفمبر المقبل.

أصبح جو بايدن الان مرشح الحزب الديمقراطي رسميا ، لمواجهة دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر القادم..ويحتاج المرشح إلى الحصول علي 1991 من أصوات مندوبي المجمعات الانتخابية على الأقل للحصول على ترشيح حزبه. وقد تخطى بايدن الرقم عندما ظهرت نتائج الانتخابات التمهيدية في سبع ولايات وفي العاصمة واشنطن.وقال بايدن في تغريدة علي حسابه الرسمي علي تويتر إنه “حصل على العدد المطلوب، من أصوات مندوبي الحزب الديمقراطي وهو 1991 صوتا”، و أنه سيقاتل “لكسب المعركة من أجل روح الأمة”.