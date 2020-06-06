محكمة النقض  تصدر أحكاما نهائية في قضية اقتحام قسم شرطة حلوان

قضت محكمة النقض اليوم السبت برفض طعون المدانين المحكومين بالإعدام والمؤبد والمشدد في قضية اقتحام قسم شرطة حلوان.وأيدت محكمة النقض الأحكام التي قضت بها في أكتوبر 2017 محكمة جنايات القاهرة، حيث حكمت بإعدام 7 متهمين، والمؤبد لـ50 آخرين في أحداث اقتحام قسم شرطة حلوان، كما قضت بمعاقبة 7 مدانين بالسجن المشدد 10 سنوات، و3 بالسجن 5 سنوات.وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم، منها ارتكابهم جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة وسيارات المواطنين.ووقعت هذه الأحداث في 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع فض “اعتصام رابعة العدوية”، ونجم عنها مقتل 3 من ضباط وأفراد قسم شرطة حلوان، ومقتل مواطنين اثنين تصادف مرورهما فى مكان المواجهات.