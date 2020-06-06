السيسي :مرتاحون لنتائج اللقاء بحفتر وصالح ..وإعلان “مبادرة القاهرة”

نشر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت تغريدات على “تويتر”، أعرب فيها عن ارتياحه لنتائج اجتماعه بالمشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح.وكتب السيسي: “تشرفت اليوم بلقاء كل من المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية بقصر الاتحادية صباح اليوم، والذي أسفر عن إعلان القاهرة لمبادرة ليبية – ليبية، لإنهاء الأزمة والوصول إلى تسوية سلمية تتضمن وحدة وسلامة المؤسسات الوطنية وعودة ليبيا بقوة إلى المجتمع الدولي”.وأضاف: “إنه لمن دواعي اعتزازي أن هذه المبادرة برعاية الدولة المصرية، التي هدفت كل تحركاتها طوال الأعوام الماضية إلى إنهاء معاناة الشعب الليبي واستعادة استقراره في كل مجالات الحياة”.

وأعلن اليوم في مصر، عن إطلاق “مبادرة القاهرة” للتسوية في ليبيا عقب لقاء جمع السيسي وحفتر وصالح.ويقضي الإعلان بإلزام كافة الجهات الأجنبية بـ”إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها”، حتى يتمكن “الجيش الوطني” من “الاضطلاع بمهامه الأمنية”.وتنص المبادرة على تشكيل مجلس رئاسي منتخب مع ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة لإدارة الحكم وإجراء انتخابات نزيهة وتوزيع عادل وشفاف يشمل كافة المواطنين، واعتماد إعلان دستوري ينظم العملية السياسية في ليبيا.